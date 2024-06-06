Kocaeli Büyükşehir Güzel Sanatlar ve Geleneksel Sanatlar Bölümlerinin yılsonu öğrenci sergisindeki Filistin duyarlılığı sanatseverleri derinden etkilediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Güzel Sanatlar ve Geleneksel Sanatlar Bölümlerinin yılsonu öğrenci sergisi düzenlenen törenle açıldı. Bölüm öğrencilerinin eserlerinin yer aldığı sergi, sanatseverlerden tam not aldı. Sergideki Filistin duyarlılığı ise gözlerden kaçmadı. Minyatür sanatında verilen ve Gazze’de çocuk olmanın acısını anlatan tablo görenleri derinden etkiledi.

BAŞKAN VEKİLİ ABİŞ SERGİYE KATILDI

SEKA Sanat İhtisas Merkezi’nde gerçekleştirilen ve toplam 230 eserin yer aldığı sergi açılışına Büyüşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş’in yanı sıra eğitmenler, veliler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Sergide Geleneksel Sanatlar Bölümü’nün; Yetişkin ve Çocuk Ebru, Hat, Tezhip, Minyatür ve Kat-ı sanatlarındaki eserleri yer aldı. Güzel Sanatlar Bölümü ise; Yetişkin, Çocuk Resim ile Seramik ve Çini branşlarında verilen eserleri sanatseverlerin beğenisine sundu. Sergi, 30 Haziran Pazar gününe kadar SEKA Sanat İhtisas Merkezi’nde izlenebilinecek.

İYİ Kİ SANAT VE SANATÇILAR VAR

Konuklara yönelik bir konuşma yapan Başkan Vekili Abiş, sözlerine 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde Güzel Sanatlar ve Geleneksel Sanatlar Bölümü öğrencilerinin yıl sonu sergisinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. “Sanat, hepimizin bildiği gibi, hayatımızı anlamlandıran, güzelleştiren ve hayatımıza naiflik katan bir unsurdur” diyen Başkan Vekili Abiş, “Hiç ayırt etmeksizin şiir, edebiyat, tezhip, minyatür; tüm sanat dalları aslında ruhumuzun şifası, gıdasıdır. Sanattan ayrı bir toplum düşündüğümüzde, genel bir çerçeve çizecek olursak, taş, beton, toprak düşünüyorsunuz; bizleri ve günümüzü renklendiren kısım, sanatın dahil edildiği kısım oluyor. O yüzden de diyoruz ki; iyi ki sanat var, iyi ki sanatkarlarımız var” dedi.

GELECEĞİN SANATÇILARI YETİŞİYOR

Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’nda eğitim alan öğrencilerin geleceğin sanatkarları olacağını kaydeden Başkan Vekili Abiş, “Bu sergide emeği olan tüm öğrencilerimizi ve yetişmelerinde katkısı olan öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Başarılarının daim olmasını diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı. Güzel Sanatlar ve Geleneksel Sanatlar Bölümlerinin eğitmenleri de öğrencilerinin son derece başarılı bir eğitim dönemi geçirdiğini kaydetti. Eğitmenler, ortaya çıkan eserlerin yetenek ve disiplinle anlam kazandığına dikkat çekerek, öğrencilerini başarılarından dolayı tebrik etti. Abiş, bölüm eğitmenlerine çiçek vererek, emekleri için teşekkür etti.

MEZUNLARA BAŞAR DİLEĞİ

Öte yandan Büyükşehir Belediye Konservatuvarının bu yılki eğitim-öğretim döneminde Güzel Sanatlar Bölümü’nden 23, Geleneksel Sanatlar Bölümü’nden ise 16 öğrenci eğitimlerini tamamlayarak mezun olmaya hak kazandı. Abiş mezun öğrencileri kutlayarak, bundan sonraki sanat hayatlarında başarılar diledi.

ESERLERİ TEK TEK İNCELEDİLER

Konuşmaların ardından, eğitmenler ve öğrencilerle birlikte sergi açılışı gerçekleştirildi. Sergideki tüm eserleri tek tek inceleyen Başkan Vekili Abi ile beraberindekiler, eserlerdeki başarı nedeniyle eğitmen ve öğrencileri kutladı.

BİR ESER VAR Kİ GÖRENLERİ DERİNDEN ETKİLEDİ

Sergideki bir eser ise izleyenleri derinden etkiledi. Minyatür sanatında verilen eser, Gazze’de günlerdir yaşanan insanlık dramında çocuk olmanın zorluğuna ve acısına dikkat çekti. Gazze’de kız kardeşini ve evini kaybeden 7 yaşındaki Kerim’i konu olan minyatürde; yanmış kibritler hayatta kalma mücadelesini, yanmamış kibritler ise bu acımasız katliamda hayatlarını kaybeden çocukları temsil etti. Bilindiği gibi Gazze’deki soykırıma dünyanın her köşesindeki duyarlı sanatçılardan tepki yağıyor. Sanatçılar tepkilerini eserleriyle ortaya koyuyor. Aynı hassasiyetin Büyükşehir Belediye Konservatuvarında eğitim alan geleceğin sanatçıları tarafından gösterilmesi sergiyi izleyenler tarafından takdirle karşılandı.

SERGİLERİN TEMALARI

Geleneksel Sanatlar Bölümü Yıl Sonu Öğrenci Sergisi’nde ağırlıklı olarak Anadolu Medeniyetleri ve Türk İslam Kültürü teması üzerinde duruldu. Sergide ebru sanatıyla yapılan iki Kudüs çalışması yer aldı. Güzel Sanatlar Bölümü ise eserlerinde doğa ve insan temasını işledi. Çinilerde ağırlık olarak 16. Yüzyıl İznik teması gözlerden kaçmadı. Seramik branşı ise büyük oranda Anadolu Medeniyetleri ve Selçuklu temasını taşıdı. Minyatür sanatındaki serbest çalışmaları bazı esinlenmeler takip ederken, Osmanlı klasik çağı ve 17.18. yüzyıl batılılaşma etkisindeki buketler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.