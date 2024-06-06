Kurban Bayramı’nda kurban kesimlerinin en sağlıklı şekilde yapılabilmesi için Gürsu Belediyesi Veterinerlik Birimi koordinatörlüğünde tüm hazırlıklar başlatıldı.ENVER GÜLER / BURSA (İGFA) - Kurban Bayramı’nda kurban kesimlerinin en sağlıklı şekilde yapılabilmesi için Gürsu Belediyesi Veterinerlik Birimi koordinatörlüğünde tüm hazırlıklar başlatıldı.

Gürsu sınırları içerisinde, Gürsu Belediyesi’nce belirlenen noktalarda kurban kesimi yapılabilecek. Bayram süresince kesim ekiplerince hizmet verilecek.

Gürsu Belediyesi Veterinerlik Birimi’nce yapılan hazırlıklar kapsamında; Kurban kesiminde kullanılacak sistem bakım yapılarak Kurban Bayramı’na hazırlandı. Kesim noktalarında güvenlik ve temizlik önlemleri alındı.

“Huzurlu, bereketli ve paylaşım ruhunun hakim olduğu bir bayram olmasını diliyorum” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Kurban Bayramı paylaşımın en yoğun yaşandığı manevi günlerimizdendir. Kurbanın manevi değerinin herkes tarafından doğru anlaşılarak yaşanacağı bir bayram olmasını temenni ediyorum. Herkese sağlıklı, mutlu, bereket ve paylaşım dolu bir bayram diliyorum” dedi.

Gürsu Belediyesi Veterinerlik Birimi Sorumluları ise, özellikle kurbanlık sığırların 2 yaşından büyük olmasının kurbanın sahih olması için önemli olduğunu vurgulayarak; hayvanların veteriner sağlık raporunun olmasına, sağlıklı olmasına, çok zayıf ve gebe olmamasına, organlarının eksik olmamasına, sakat olmamasına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Kurban Bayramı süresince, Gürsu Kapalı Pazar Yeri’ nde özel sistemle kesimler yapılabilecek Ayrıca Belediye ekiplerimizce çalışmalarını sürdürdüğümüz bir çok noktalardada kesim hizmeti verilecek.