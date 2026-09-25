Sınırlı Sorumlu Gebze Yeni Oto Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi, Başkan Osman Yılgın öncülüğünde yürüttüğü çalışmalarla, kent genelinde dağınık şekilde faaliyet gösteren tamirci esnafını modern ve düzenli bir sanayi sitesi çatısı altında toplamayı hedefliyor.

Yedincigün Haber/ KOCAELİ İGFA

Mahalle aralarında, kaldırım üstlerinde ve dar alanlarda hizmet vermek zorunda kalan Gebze'nin tamirci esnafı için büyük proje. Sınırlı Sorumlu Gebze Yeni Oto Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi, Başkan Osman Yılgın öncülüğünde esnafı modern, düzenli ve çağdaş bir sanayi sitesinde buluşturmak için çalışmalarını hızlandırdı. Hedef; esnafın kiracı olmaktan çıkarak kendi işyerine ve kendi tapusuna sahip olması.

Gebze'de yıllardır mahalle aralarında, dar ve yetersiz alanlarda faaliyet gösteren oto tamir, bakım ve onarım esnafının çalışma koşullarını değiştirecek önemli bir proje için düğmeye basıldı.

Sınırlı Sorumlu Gebze Yeni Oto Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi, Başkan Osman Yılgın öncülüğünde yürüttüğü çalışmalarla, kent genelinde dağınık şekilde faaliyet gösteren tamirci esnafını modern ve düzenli bir sanayi sitesi çatısı altında toplamayı hedefliyor.

Projenin en dikkat çekici yönünü ise yıllardır kiracı olarak çalışan veya mahalle aralarında hizmet veren esnafın kendi işyerinin sahibi olması oluşturuyor.

ESNAFIN YILLARDIR BEKLEDİĞİ PROJE

Gebze'nin büyüyen sanayi ve ticaret yapısı içerisinde önemli bir yere sahip olan oto tamir ve bakım sektörü, yıllardır uygun çalışma alanı sorunuyla karşı karşıya bulunuyor.

Mahalle aralarında, dar sokaklarda, kaldırımlarda ve fiziki şartları yetersiz alanlarda hizmet vermek zorunda kalan esnaf, hem daha düzenli bir çalışma ortamına hem de kalıcı bir işyerine kavuşmak istiyor.

Kooperatif tarafından hazırlanan proje ile bu sorunun köklü biçimde çözülmesi amaçlanıyor.

'ESNAFIMIZ KENDİ DÜKKÂNININ SAHİBİ OLSUN'

Kooperatif Başkanı Osman Yılgın, projenin temel hedefinin Gebze'de faaliyet gösteren tamirci esnafını modern ve güvenli çalışma alanlarına kavuşturmak olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Amacımız Gebze'de mahalle aralarında, kaldırım üstlerinde ve uygun olmayan şartlarda çalışan esnafımızı aynı çatı altında toplamak. Her esnafımızın kendi dükkânının, kendi tapusunun ve geleceğe güvenle bakabileceği bir işyerinin olmasını istiyoruz.'

Yılgın'ın açıklamaları, projenin yalnızca yeni bir sanayi sitesi oluşturulmasından ibaret olmadığını; aynı zamanda esnafın mülkiyet sorununa kalıcı çözüm getirmeyi hedeflediğini ortaya koyuyor.

ARSA ÇALIŞMALARINDA YENİ AŞAMA

Kooperatif yönetimi, projenin hayata geçirilebilmesi için Gebze'de uygun arsa alternatifleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Özellikle ulaşım açısından avantajlı, ana yollara bağlantısı bulunan ve sanayi sitesi projesine uygun alanlar değerlendiriliyor.

Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte esnafın yalnızca bir işyerine değil, geleceğe bırakabileceği kalıcı bir ticari mülke sahip olması hedefleniyor.

MODERN SANAYİ SİTESİ MODELİ

Çalışmalar kapsamında, şartların uygun olması halinde çok katlı sanayi sitesi modelinin de değerlendirilmesi planlanıyor.

Bu modelle daha fazla esnafın aynı merkezde faaliyet göstermesi; otopark, ulaşım, altyapı, çevre düzenlemesi ve iş güvenliği gibi ihtiyaçların da proje içerisinde bütüncül şekilde ele alınması hedefleniyor.

Böylece Gebze'de yıllardır dağınık halde bulunan oto tamir ve bakım işletmelerinin daha düzenli bir yapıya kavuşması amaçlanıyor.

BÜYÜKŞEHİR VE GEBZE BELEDİYESİ İLE TEMAS

Kooperatif yönetimi, projenin hayata geçirilmesi için yerel yönetimlerle de görüşmeler gerçekleştiriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile yapılan görüşmelerde projenin ihtiyaçları ve esnafın talepleri ele alındı.

Büyükşehir ve Gebze Belediyesi tarafında altyapı, hafriyat, çevre düzenlemesi ve belediyelerin görev alanına giren diğer konularda destek sağlanmasına yönelik görüşmeler gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin Gebze ve çevresindeki oto esnafının site taleplerine yönelik çalışma yürüttüğü de Haziran 2026'da resmi olarak duyurulmuştu.

HEDEF: DAĞINIK SANAYİ YERİNE DÜZENLİ SANAYİ

Kooperatif yönetiminin öncelikli hedeflerinden biri, mahalle aralarında faaliyet gösteren tamirci esnafının daha düzenli bir merkezde toplanması.

Bu kapsamda oluşturulması planlanan sanayi sitesinin;

Modern ve düzenli işyerlerinden oluşması,

Esnafın kendi mülküne sahip olmasını sağlaması,

Ulaşım ve otopark sorunlarını azaltması,

Altyapı ihtiyaçlarını karşılaması,

Çevre düzenlemesini sağlaması,

Esnafın daha güvenli çalışma koşullarına kavuşmasına katkı sunması

hedefleniyor.

'BİRLİKTE HAREKET EDECEĞİZ'

Başkan Osman Yılgın ve kooperatif yönetimi, projenin başarıya ulaşmasının esnafın birlik ve dayanışmasıyla mümkün olacağı görüşünde.

Yönetim, yalnızca mevcut üyeleri değil, kendi işyerine sahip olmak isteyen mahalle arası tamircileri, oto bakım ve onarım işletmelerini ve projeye uygun diğer meslek gruplarını da aynı hedef etrafında buluşturmayı amaçlıyor.

GEBZE'NİN SANAYİ YAPISINA YENİ BİR MODEL

Gebze'de sanayi sektörünün gelişmesine paralel olarak, küçük ve orta ölçekli esnafın çalışma alanları konusunda yaşadığı sorunların çözülmesi de önem taşıyor.

Söz konusu proje hayata geçirildiğinde, yıllardır mahalle aralarında faaliyet gösteren çok sayıda esnafın daha düzenli bir çalışma ortamına kavuşması ve kendi işyerlerinin sahibi olması hedefleniyor.

Kooperatif yönetiminin önündeki en büyük hedef ise açık: Gebze'nin tamirci esnafını tek çatı altında toplamak, esnafı kiracı konumundan çıkararak kendi işyerinin sahibi yapmak ve kente modern bir sanayi alanı kazandırmak.

OSMAN YILGIN'DAN KARARLILIK MESAJI

Sınırlı Sorumlu Gebze Yeni Oto Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Osman Yılgın öncülüğündeki yönetim, arsa, proje ve kurumlarla yürütülen görüşmeleri sürdürürken, Gebze tamirci esnafının yıllardır beklediği 'kendi dükkânım, kendi tapum' hedefini gerçekleştirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Gebze'de yıllardır konuşulan sanayi sitesi hayali, şimdi esnafın kendi dükkânına sahip olacağı büyük bir projeye dönüşüyor.