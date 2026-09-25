AUSTRIACARD HOLDINGS, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) yerel kart şemasının genişlemesini desteklemek ve ülkenin ödeme altyapısını güçlendirmek amacıyla Wio Bank PJSC için ilk Jaywan ödeme kartlarının üretimini ve teslimatını gerçekleştirdi.

BAE (İGFA) - BAE Merkez Bankası'nın Ulusal Ödeme Sistemleri Stratejisi kapsamında Al Etihad Payments tarafından hayata geçirilen Jaywan, ülkenin daha geniş kapsamlı dijital ödeme vizyonunun ve ulusal finansal ekosistemini güçlendirme amacının bir parçası olarak tasarlandı. Yerel kart şeması Jaywan; BAE'nin ödeme altyapısının dayanıklılığını, verimliliğini ve egemenliğini artırmayı hedefliyor.



Kartlar, AUSTRIACARD'ın Bükreş'teki üretim tesisinde üretildi ve şirketin güvenli ödeme kartı üretimindeki uzmanlığını Wio Bank'ın 'dijital öncelikli' bankacılık platformuyla birleştirerek, Wio müşterilerine Jaywan şeması kapsamında çıkarılan ödeme ürünlerine erişim imkânı sunuyor.



Bu önemli adım, AUSTRIACARD'ın BAE'nin ulusal ödeme ekosistemine katılan finans kurumlarına sunduğu desteği güçlendirerek, şirketin güvenli ve yüksek kaliteli ödeme çözümlerine olan bağlılığını yansıtıyor ve Körfez bölgesindeki büyümesinde bir adım daha atılmasını sağlıyor — aynı zamanda AUSTRIACARD ile Wio Bank'ın BAE'de dayanıklı, verimli ve yerel temelli bir ödeme ortamı oluşturma konusundaki ortak hedefine de katkıda bulunuyor.

AUSTRIACARD HOLDINGS'in Türkiye, Orta Doğu ve Afrika'dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (EVP) Burak Bilge şunları söyledi:

'Ulusal kart şemaları, Orta Doğu ve Afrika'daki ödemelerin belirleyici bir özelliği haline geliyor ve bunları desteklemek AUSTRIACARD için stratejik bir önceliktir. Halihazırda uluslararası ve yerel şemaları kapsayan portföyümüze Jaywan'ı eklemek, hizmet verdiğimiz her kart ihraççısına sunabileceğimiz olanakları güçlendiriyor. BAE'nin ilk platform bankası ve bölgenin en hızlı büyüyen dijital bankalarından biri olan Wio Bank ile bu adımı atmaktan memnuniyet duyuyoruz ve Jaywan'ın yanı sıra daha geniş kapsamlı BAE kart pazarının büyümesine katkıda bulunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.'

Wio Bank Ticari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CCO) Prateek Vahie ise şu değerlendirmede bulundu:

'Wio Bank olarak, müşterilerimize kendileri için en önemli olan ödeme altyapısına kesintisiz erişim sağlamaya odaklanıyoruz. AUSTRIACARD ile iş birliği yaparak Jaywan tarafından çıkarılan kartları müşterilerimize sunmak, BAE'nin ulusal ödeme stratejisine olan bağlılığımızı yansıtıyor ve müşterilerimizin beklediği türden dijital odaklı bir bankacılık deneyimi oluşturma yolunda attığımız bir başka adımdır.'

WİO BANK PJSC HAKKINDA

Wio Bank PJSC, bireyler ve işletmeler için bankacılığı yeniden tanımlayan BAE'nin lider finansal platformudur. Genel merkezi Abu Dabi'de bulunan ve BAE Merkez Bankası tarafından tamamen düzenlenen Wio; ADQ, Alpha Dhabi Holding, e& ve First Abu Dhabi Bank konsorsiyumu tarafından desteklenmektedir. Wio, gelişmiş teknolojiyi insan odaklı bir yaklaşımla birleştirerek kesintisiz ve kişiselleştirilmiş finansal çözümler sunar.

Bireysel bankacılık alanında Wio, bireylerin ve ailelerin finanslarını kolayca yönetmelerine, birikim yapmalarına, harcamalarına ve varlıklarını büyütmelerine yardımcı olacak akıllı araçlar ve analizler sağlar. Ticari bankacılık alanında ise girişimcilere ve KOBİ'lere operasyonları hızlandırmak, büyüme fırsatlarını hayata geçirmek ve finansal yönetimi kolaylaştırmak üzere tasarlanmış kapsamlı bir dijital platform sunar.

Servis Bankacılığı (BaaS) ve gömülü finans alanında pazar lideri olan Wio, bireyleri, işletmeleri ve toplulukları uzun vadeli refah oluşturmak için ihtiyaç duydukları altyapıyla güçlendiren yenilikçi çözümler sunarak bankacılık sektörünü yeniden şekillendirmektedir.

Wio Bank, Forbes Middle East, Fast Company Middle East ve Finance Middle East de dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası sektör ödülleri ve sıralamaları aracılığıyla geniş çapta takdir görmüştür.

Daha fazla bilgi için www.wio.io adresini ziyaret edebilirsiniz.



AUSTRIACARD HOLDINGS AG HAKKINDA

AUSTRIACARD HOLDINGS AG, müşterilerine güvenli ve şeffaf deneyimler sunmak amacıyla bilgi yönetimi, baskı ve iletişim alanlarındaki 130 yılı aşkın deneyiminden yararlanmaktadır. Şirket; ödeme çözümleri, kimlik doğrulama çözümleri, akıllı kartlar, kart kişiselleştirme, dijitalleşme çözümleri ve güvenli veri yönetimi de dahil olmak üzere kapsamlı bir ürün ve hizmet paketi sunmaktadır. Dünya genelinde 2.360 kişiye istihdam sağlayan ACAG, hem Euronext Atina hem de Viyana Borsası'nda 'ACAG' sembolüyle işlem görmektedir.