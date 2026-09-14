Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Atatürk Mahallesi Macera Parkı mevkiinde sökülen taşlar nedeniyle trafik güvenliğini tehdit eden yola, belediyenin sorumluluk alanında olmamasına rağmen anında müdahale ettiklerini açıkladı. Bölgede incelemelerde bulunan Başkan Eşki, 'Bornovalıların güvenliği bizim için her şeyden önce gelir. Kalıcı çözüm için de düğmeye bastık' dedi.

İZMİR (İGFA) - Atatürk Mahallesi Barbaros Caddesi Macera Parkı bölgesinde yol üzerindeki taşların sökülmesi ve araçların kaza riskiyle karşı karşıya kalması üzerine Bornovalı vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Gelen yoğun şikayetleri ve ihbarları anında değerlendiren Bornova Belediyesi ekipleri, sorumluluk sahası ayrımı gözetmeksizin tehlikeli noktaya çok hızlı bir şekilde intikal etti.

Olası bir kazanın önüne geçmek ve can güvenliğini korumak amacıyla Bornova Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri bölgede geçici bir lokal çalışma yürüttü. Trafik akışını rahatlatmak ve yol zeminini araç geçişine uygun hale getirmek için yürütülen hummalı çalışma, mahalle sakinlerine derin bir nefes aldırdı.

BAŞKAN EŞKİ: 'SORUMLULUK ALANI BAKMAKSIZIN KOMŞULARIMIZIN YANINDAYIZ'

Sorunlu aksı ve yürütülen çalışmaları ilgili birim müdürleriyle birlikte yerinde inceleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çalışmanın geçici bir önlem olduğunu vurgulayarak, 'Birkaç gündür buradan çok yoğun şikayetler aldık. Belediyemizin doğrudan sorumluluk alanında olmasa dahi, buradaki taşların sökülerek trafiği tehlikeye düşürmesine ve araçların kaza yapma ihtimaline seyirci kalamazdık. Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz çok hızlı bir müdahalede bulunarak geçici bir tedbir aldı. Ancak bu sadece ilk adımdı; çok yakında bu bölgedeki sorunu kökten ve kalıcı bir şekilde çözecek temelli bir çalışmayı hayata geçireceğiz. İstekleriniz doğrultusunda, Bornovalının nerede ihtiyacı varsa biz orada olmaya devam edeceğiz' diye konuştu.