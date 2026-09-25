Kocaeli Gebze Belediyesi, ani kalp durması gibi hayati risk taşıyan durumlarda erken müdahale imkânı sağlamak amacıyla Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazlarını kentin farklı noktalarında vatandaşların kullanımına sunuyor.

KOCAELİ (İGFA) - Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlara yerleştirilecek OED cihazları, ani kalp durması yaşanan durumlarda sağlık ekipleri olay yerine ulaşıncaya kadar geçen kritik sürede müdahale imkânı sağlayacak. Cihazlar, kalp ritmini analiz ederek gerekli olması halinde elektriksel şok uygulayabiliyor.

YOĞUN KULLANILAN NOKTALARDA YER ALACAK

OED cihazlarının, ihtiyaç halinde kolay ve hızlı şekilde ulaşılabilmesi amacıyla kentin farklı noktalarında konumlandırılması planlanıyor. Bu kapsamda 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı, Gebze Kültür Merkezi, Gebze Şehirlerarası Otobüs Terminali, Gebze Millet Bahçesi, kapalı pazar alanları ve belediye hizmet binaları gibi vatandaşların yoğun olarak bulunduğu noktalarda cihazlar yer alacak.

GÜVENLİ KENT İÇİN ÖNLEYİCİ ADIMLAR

Gebze Belediyesi, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıran hizmetlerin yanı sıra olası acil durumlara yönelik tedbirleri de kent genelinde yaygınlaştırıyor.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, uygulamanın vatandaşların güvenliği ve sağlığı açısından önemli bir çalışma olduğunu belirterek, 'İnşallah hiçbir vatandaşımızın bu cihazlara ihtiyaç duyduğu bir durumla karşılaşmayız. Ancak böyle bir ihtiyaç ortaya çıktığında, zaman kaybetmeden müdahale edilebilmesi için gerekli imkânın vatandaşlarımızın yakınında olmasını sağlayacağız.' dedi.