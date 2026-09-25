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İçişleri Bakanlığı, DEAŞ'ın faaliyet ve finans yapılanmalarına yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Bakanlık açıklamasında, operasyonlarda görev alan Jandarma ekipleri, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve emeği geçen personel tebrik edildi.

28 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 83 şüpheli yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca 28 ilde düzenlenen operasyonlarda: pic.twitter.com/gH4ODVnx22

Bakanlığın açıklamasına göre yakalanan şüphelilerin; DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları, örgütle bağlantılı kişiler ve sözde yardım kuruluşları aracılığıyla DEAŞ'a finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden örgütün propagandasını yaptıkları yönünde tespitler bulunduğu bildirildi.

ÖRGÜTE FİNANS VE PROPAGANDA İDDİASI

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıkları tarafından 28 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 83 şüpheli yakalandı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmasına yönelik operasyonların sürdüğünü duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Jandarma ekiplerince 28 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 83 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerin örgüt üyeliği, finansman ve propaganda faaliyetleriyle bağlantılı oldukları belirtildi.

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