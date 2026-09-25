Eczacılık mesleğinin toplum sağlığındaki kritik rolüne dikkat çeken Eczacı Şirin Bulut, eczacıların sağlık sisteminin vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurgulayarak, güvenilir sağlık danışmanlığı ve doğru ilaç kullanımının önemine değindi.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Eczacılık mesleğinin yalnızca ilaç tedarik etmekten ibaret olmadığını belirten Ecz. Şirin Bulut, vatandaşların doğru, güvenli ve bilinçli ilaç kullanımı konusunda bilgilendirilmesinin eczacıların temel sorumlulukları arasında yer aldığını ifade etti. Bulut, tedavi süreçlerinde sunulan danışmanlık hizmetinin toplum sağlığı açısından hayati bir taşıdığını kaydetti.

'Eczacılık Büyük Sorumluluk Gerektiriyor'

Mesleğin bilgi, dikkat ve özveri gerektirdiğini vurgulayan Şirin Bulut, eczacıların vatandaşlar için birinci basamakta güvenilir bir danışman konumunda olduğunu belirtti. Kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek adına mesleki bilgi ve gelişmelerin sürekli güncel tutulması gerektiğine dikkat çeken Bulut, eczacıların yoğun çalışma temposuna rağmen büyük bir fedakarlıkla görevlerini sürdürdüklerini dile getirdi.

Güvenilir Sağlık Danışmanlığı Vurgusu

Eczacıların toplumla doğrudan ve kesintisiz bir iletişim içinde olduğuna değinen Bulut, bu durumun toplum sağlığının korunmasında önemli bir avantaj sağladığını söyledi. Vatandaşların sağlıkla ilgili ihtiyaçlarında ve ilaç kullanımında doğru bilgiye doğrudan ulaşmasının önemine değinen Bulut, eczacıların sunduğu güvenilir danışmanlık hizmetinin sağlık sisteminin en güçlü halkalarından biri olduğunu sözlerine ekledi.