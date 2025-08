Kocaeli Gebze Belediyesi tarafından 25 Temmuz – 3 Ağustos 2025 tarihleri arasında düzenlenen Eskihisar Kalesi Kültür ve Sanat Akşamları, on gün boyunca süren etkinlikleriyle Gebzelilere kültür ve sanat dolu yaz akşamları yaşattı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Eskihisar Kalesi’nin tarihi dokusunda gerçekleşen etkinlik serisi; sinema gösterimlerinden konserlere, sahne performanslarından çeşitli kültürel buluşmalara kadar pek çok farklı organizasyona ev sahipliği yaptı. Her akşam farklı bir etkinlikle katılımcıları ağırlayan program, her yaştan vatandaşın ilgisini çekti.

ESKİHİSAR KALESİ RESTORASYON SONRASI İLK KEZ ZİYARETÇİLERİYLE BULUŞTU

Gebze Belediyesi tarafından yakın zamanda gerçekleştirilen çevre düzenleme çalışmalarıyla yeni bir görünüme kavuşan Eskihisar Kalesi, düzenlenen etkinliklerle birlikte adeta kültürel bir cazibe merkezine dönüştü. Yapılan peyzaj ve çevre düzenlemeleri sayesinde hem ziyaretçilerin konforu artırıldı hem de kalenin tarihi dokusu ön plana çıkarıldı.

ETKİNLİK GEBZELİLERDEN TAM NOT ALDI

Halka açık ve ücretsiz olarak sunulan etkinlikler boyunca Gebzeliler, hem tarihi bir mekânda vakit geçirme hem de kültür ve sanatla iç içe olma fırsatı buldu. Eskihisar Kalesi’nin ev sahipliği yaptığı bu özel program, katılımcıların hafızasında güzel anılar bıraktı. Gebze Belediyesi’nin kültürel etkinliklere verdiği önemle gerçekleşen bu organizasyon, bölge halkından tam not aldı.