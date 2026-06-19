Kocaeli Darıca Dutluk Sokak'taki üstyapı yenileme çalışmalarını inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli'nin her noktasında vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üstyapı çalışmalarıyla vatandaşların yol konforunu artırmak amacıyla şehir genelindeki çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Darıca Emek Mahallesi'nde, Kroman Çelik ile Marmaray Tren Hattı arasında yer alan Dutluk Sokak da bu kapsamda yenileniyor. Ekipler şimdiye kadar 5 bin 100 ton PMT, 2 bin 700 ton bitümlü temel asfalt ve 2 bin 400 ton binder asfalt serimini tamamladı.

ÖNEMLİ BİR ULAŞIM GÜZERGAHI

Yaklaşık bin metrelik yeni yağmur suyu hattı ile gölgenin altyapısı güçlendirilirken, sokak boyunca 32 aydınlatma direği monte edildi. Bölge için önemli bir ulaşım güzergahı olan Darıca Dutluk Sokak'ta hali hazırda 4 bin 400 metrekarelik baskı beton kaldırım işi devam ederken, önümüzdeki süreçte son kat aşınma asfaltı serilerek çalışmalar tamamlanacak. Böylece Dutluk Sokak, modern altyapısı, yenilenen üstyapısı ve çevre düzenlemeleriyle vatandaşlara daha güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım imkânı sunacak.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN İNCELEDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile birlikke Dutluk Sokak'taki çalışmaları inceledi. Sokak boyunca tur atan ve teknik personelden bilgi alan Başkan Büyükakın, Kocaeli'nin her noktasında vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini belirterek, 'Kocaeli'nin her noktasındayız. Yedi yıldır yaptığımız gibi, sadece hizmet ediyoruz' dedi. Büyükakın, çalışmalar tamamlandığında Dutluk Sokak'ın da daha güvenli, daha konforlu ve daha modern bir görünüme kavuşacağını sözlerine ekledi.