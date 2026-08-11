Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Yaz Konserleri' sürüyor.

AYDIN (İGFA) - Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Konserleri sürüyor. Etkinliklerin son durağı Didim Atatürk Kültür Merkezi oldu. Burada sahne alan Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, '80' 90' Müzik Dinletisi' ile vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte, 80'li ve 90'lı yılların sevilen şarkıları seslendirildi. Didimliler, yaz akşamına renk katan konser için Başkan Özlem Çerçioğlu'na teşekkürlerini iletti.

Yaz Konserleri kapsamında Aydın'ın farklı noktalarında ücretsiz etkinlikler düzenlenecek.