Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yerelden kalkınma anlayışıyla hayata geçirdiği Halk Et projesi, vatandaşların kaliteli, güvenilir ve uygun fiyatlı et ürünlerine ulaşmasını sağlamaya devam ediyor. Artan yaşam maliyetleri karşısında ekonomik bir alternatif sunan proje, özellikle aile bütçesine katkı sağlayarak Antalyalılardan yoğun ilgi görüyor.

ANTALYA (İGFA) - Vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını hedefleyen Halk Et uygulaması kapsamında Kepez, Serik, Manavgat ve Alanya'daki satış mağazalarının yanı sıra Mobil Satış Tırı aracılığıyla da hizmet veriliyor. Uygun fiyat politikası ve güvenilir ürün anlayışıyla öne çıkan Halk Et, Antalyalıların et ve et ürünlerine daha kolay ulaşmasına katkı sunmayı sürdürüyor.

2026 YILININ İLK YARISINDA 125 TON ET SATIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 11 Aralık 2019 yılında hayata geçirdiği Halk Et Projesi Kepez, Manavgat, Serik, Alanya ve Mobil Satış Tırı olmak üzere 5 satış yerinde 2026 yılının ilk yarısında 45 bin vatandaşa 125 ton et satışı gerçekleştirildi. Halk Et mağazalarında kırmızı et satışının yanı sıra sakatat ve sucuk satışı da yapılıyor.

UYGUN FİYATLI VE GÜVENİLİR

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin uygun fiyatlı ve güvenilir gıda hizmeti sunduğu Halk Et Kepez Mağazası'nda sakatat ürünlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Mağazada ciğer, yürek, dalak ve işkembe gibi tercih edilen sakatat çeşitleri hijyenik koşullarda ve uygun fiyatlarla vatandaşlara sunuluyor. Halk Et Mağazaları ile Halk Et Mobil Satış Mağazası'nda kırmızı etin yanı sıra sucuk ve çiğ süt satışı da devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 4 Halk Et Satış Mağazası ve Mobil Satış Tırı'nda 2026 yılı içerisinde toplam 1 ton 788 kilogram sucuk satışı gerçekleştirildi. Ayrıca Halk Et Mağazaları'nda 2025 yılı boyunca 8 bin 622 litre çiğ süt satışı yapıldı.

ANTALYALILAR HALK ET'E GÜVENİYOR

Bayram Bayındır isimli vatandaş Halk Et Mağazasındaki alışverişlerinde genellikle kuşbaşı, bonfile ve antrikot gibi et ürünlerini tercih ettiğini söyledi. Bayındır, 'Et ürünlerinin yanı sıra sucuk ve çiğ süt ürünlerini de alıyoruz. Sakatat ürünlerini de tercih ediyoruz ancak yoğun ilgi gördüğü için kısa sürede tükenebiliyor. Ürünlerin kalitesinden oldukça memnunuz. Fiyatlar da piyasa koşullarına göre oldukça uygun seviyede. Buradaki personelin güler yüzlü yaklaşımı ve hijyen koşullarının güven vermesi bizim için önemli. Memnun kaldığımız için sık sık alışveriş yapıyoruz. Belediyenin hizmet verdiği bir nokta olması nedeniyle de gönül rahatlığıyla tercih ediyoruz' dedi.