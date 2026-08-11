Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile Sivrihisar Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 'Su Kahramanları Ebeveyn ve Çocuk Atölyesi', çocukları ve ailelerini suyun bilinçli kullanımı konusunda bir araya getirdi.

ESKİŞEHİR (İGFA) - ESKİ Genel Müdürlüğü, su kaynaklarının korunması ve su tasarrufu bilincinin erken yaşlarda geliştirilmesine yönelik eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Sivrihisar Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 'Su Kahramanları Ebeveyn ve Çocuk Atölyesi', çocukların yanı sıra ebeveynlerin de katılımıyla gerçekleştirildi.

Sivrihisar Spor Kompleksi'nde düzenlenen atölyede, 5-12 yaş arasındaki çocuklar suyun yaşam için taşıdığı önemi ve su kaynaklarının korunması için günlük hayatta neler yapılabileceğini eğlenceli oyunlar ve uygulamalar aracılığıyla öğrendi.

Çanta boyama etkinliğinin de yer aldığı programda çocuklar, su tasarrufuna ilişkin farklı içeriklerle hem eğlendi hem de çevre bilinci kazandı.

ÇOCUKLAR ves EBEVEYNLER AYNI ATÖLYEDE

Atölyeye 35 çocuk ve 28 ebeveyn olmak üzere toplam 63 kişi katıldı. Çocukların aileleriyle birlikte öğrenme sürecine dâhil olduğu etkinlik, su tasarrufu konusunda ortak bir farkındalık oluştururken farklı kuşakları aynı amaç etrafında buluşturdu.

Çocuklar ve ebeveynler birlikte oyunlara ve uygulamalara katılarak suyun bilinçli kullanımını günlük yaşamın bir parçası haline getirmenin yollarını keşfetti.

Ortak etkinlikler, aile içi iletişim ve etkileşimi desteklerken çocukların öğrendiklerini aileleriyle paylaşmasına da olanak sağladı.

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci de atölyeyi ziyaret ederek çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Programın sonunda aileler, çocukların eğlenirken su tasarrufu konusunda bilinç kazanmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci ve ESKİ Genel Müdürlüğü'ne teşekkür etti.