4 hafta boyunca 6 farklı branşta 250'den fazla öğrenciyi ağırlayacak Genç Atölye'de ilk ders Yerinde Tarih Atölyesi ile başladı. Gençler, ilk derste Sakarya Müzesi ve Tarihi Uzunçarşı'yı gezerek şehrin geçmişini yerinde keşfetti.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere yönelik eğitim ve deneyim programı Genç Atölye'de ilk ders zili çaldı.

15-25 yaş arasındaki gençleri farklı alanlarda yeni deneyimlerle buluşturan program kapsamında 4 hafta boyunca 6 farklı branşta 250'den fazla öğrenci eğitim alacak.

İLK DERS YERİNDE TARİH

Genç Atölye'nin ilk dersi, tarihçi ve akademisyen Öğr. Gör. Dr. Alper Cantimer'in eğitmenliğinde gerçekleştirilen Yerinde Tarih Atölyesi oldu. lk derste gençler, Sakarya'nın geçmişine dair bilgileri sınıf ortamı yerine tarihi mekânları gezerek öğrenme fırsatı buldu.

Programın ilk durağı Sakarya Müzesi oldu. Burada şehrin tarihine ışık tutan eserleri inceleyen gençlere, eserlerin ait olduğu dönemler ve Sakarya'nın tarihsel gelişimi hakkında bilgiler aktarıldı. Atölyenin ikinci durağı ise Tarihi Uzunçarşı oldu. Gençler, tarihi çarşının sokaklarında gerçekleştirilen gezide Uzunçarşı'nın geçmişi, şehir hayatındaki yeri ve geleneksel ticaret kültürü hakkında yerinde bilgiler edindi.

Bu yıl Genç Atölye'de, Yerinde Tarih Atölyesi'nin yanı sıra Yapay Zekâ, Karikatür, Mobil Fotoğrafçılık, Doğa Tutkunları ve Geleneksel Sanatlar atölyelerinde gerçekleştirilecek çalışmalarla gençlerin öğrenme, keşfetme ve üretme süreçlerine katkı sunulacak.