Sakarya BB Başkanı Yusuf Alemdar, Semerciler'de esnafla buluştu. Ulaşım projelerine değinen Alemdar; yeni kavşaklar, duble yollar ve raylı sistem çalışmaları sürerken TEK Kavşağı ihalesinin 31 Ağustos'ta yapılacağını belirtti.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 'Esnafla Kahvaltı Programı' kapsamında Semerciler Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Program öncesinde çevredeki iş yerlerini ziyaret eden Başkan Alemdar, esnafa hayırlı işler ve bol kazançlar diledi.

Programa AK Parti Sakarya İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Serdar Akgün, gençlik kolları üyeleri, çevre esnafı ve vatandaşlar katıldı. Kahvaltı programında esnafın talep ve önerilerini dinleyen Başkan Alemdar, şehir genelinde sürdürülen çalışmalar hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Şehrin ulaşım geleceğini şekillendirecek büyük projeleri bir bir hayata geçirdiklerini belirten Başkan Alemdar, çalışmalar süresince oluşacak aksaklıklarda vatandaş ve esnafın anlayışının büyük önem taşıdığını söyledi.

Başkan Alemdar, 'Yeni kavşakları, duble yolları ve en önemlisi raylı sistemi şehrimize kazandırıyoruz. Yazlık Katlı Kavşağı'nda çalışmalarımızı hızlandırırken, alternatif duble yolu hizmete açtık. Mithatpaşa Kavşağı'nda ve trenin yer altına alınması için sondaj çalışmalarını tamamladık. Raylı sistemde yakında saha çalışmalarına başlıyoruz. TEK Kavşağı'nın ihalesini 31 Ağustos'ta yapacağız. Şehrimiz ulaşım anlamında önemli yatırımları kazanırken elbette geçici zorluklar yaşayacağız. Bu hususta vatandaşlarımızdan, esnaflarımızda sabır ve anlayış bekliyoruz. Biz de üzerimize düşeni yapacağız. Şehrimizin ulaşımını rahatlatacak bütün projeleri kararlılıkla sürdüreceğiz' diye konuştu.