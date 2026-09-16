Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yol yatırımlarında ihtiyaç duyduğu hammaddeden temel malzemesine kadar üretim sürecini kendi bünyesinde yürütüyor. Körfez Kıyırlı'da bulunan yaklaşık 63 milyon tonluk kalker rezervinden çıkarılan taşlar, Büyükşehir'in tesislerinde işlenerek agrega ve mıcır haline getiriliyor. Tesiste bugüne kadar 800 bin ton üretim gerçekleştirilirken, elde edilen katma değer 320 milyon liraya ulaştı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yol yapımında ihtiyaç duyduğu hammaddenin önemli bölümünü kendi kaynaklarıyla karşılıyor. Körfez Kıyırlı'daki taş ocağında bulunan yaklaşık 63 milyon tonluk kalker rezervinden çıkarılan taşlar, Kıyırlı Taş Kırma ve Eleme Tesisi'nde işlenerek farklı boyutlarda agrega ve mıcır haline getiriliyor. Üretilen malzemeler, Büyükşehir'in yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarında kullanılıyor. Böylelikle Kıyırlı'dan çıkarılan taş, işlenerek yeniden Kocaeli'nin yollarına kazandırılıyor.

800 BİN TON ÜRETİM, 320 MİLYON LİRALIK KATMA DEĞER

Kıyırlı Taş Kırma ve Eleme Tesisi'nde faaliyete başladığı günden bu yana üretim 800 bin tona ulaştı. Öz kaynaklarla gerçekleştirilen üretimden 320 milyon liralık katma değer sağlandı. Üretim çalışmalarının devam ettiği tesiste, yıl sonuna kadar 1 milyon tonun üzerinde üretime ulaşılması hedefleniyor. Kıyırlı'daki tesis, 2023 yılında 111 milyon liralık yatırımla kuruldu. Yatırım teşvik belgesinden yararlanılarak KDV muafiyeti sağlandı. Büyükşehir verilerine göre tesisin güncel piyasa koşullarındaki değeri yaklaşık 300 milyon lira seviyesine ulaştı.

YOLUN TEMELİ DE ASFALTI DA BÜYÜKŞEHİR'DEN

Kıyırlı'daki tesislerde kırılıp elenen taşlar, yolun asfalt altındaki temel tabakasında kullanılan Plent-Miks Temel (PMT) üretiminde de değerlendiriliyor. Saatte 500 ton üretim kapasitesine sahip PMT tesisinde bugüne kadar 160 bin ton üretim gerçekleştirildi. Böylelikle Kıyırlı'daki taş ocağından çıkarılan hammadde, kırma ve eleme işlemlerinin ardından yolun temelinde kullanılacak PMT malzemesine dönüştürülüyor.

KIYIRLI'NIN TAŞI ASFALT OLUYOR

Kıyırlı'da üretilen agrega ve mıcırlar, İzmit Solaklar'daki Büyükşehir Belediyesi asfalt plentinde sıcak asfalt üretiminde de kullanılıyor. Ocaktan çıkarılan taş; kırılıyor, eleniyor, farklı boyutlarda agrega ve mıcır haline getiriliyor ve asfalt üretiminde değerlendirilerek yeniden Kocaeli yollarına ulaşıyor.

YÜZDE 50'YE VARAN AVANTAJ

Büyükşehir'in kendi üretim tesislerini kullanması, maliyet ve tedarik açısından da avantaj sağlıyor. Büyükşehir verilerine göre Kıyırlı'da üretilen malzemeler, dışarıdan temine göre yüzde 50'ye varan ekonomik avantaj sağlıyor. Üretimin kurum bünyesinde gerçekleştirilmesi, hammadde tedarikinin daha planlı yürütülmesine ve yol yapım programlarıyla üretimin koordineli şekilde ilerlemesine imkân veriyor.

SIRADA BETON ÜRETİMİ VAR

Büyükşehir'in Kıyırlı'daki üretim zincirinin önümüzdeki dönemde beton üretimine de uzanması planlanıyor. Solaklar'da kurulumu devam eden beton santralinde kullanılacak agregaların Kıyırlı'daki kırma-eleme tesislerinden karşılanması hedefleniyor. Böylelikle Kıyırlı'da çıkarılan kalker taşı, asfaltın yanı sıra beton üretiminde de kullanılacak. Taşın ocaktan çıkarılması, işlenmesi ve farklı üretim süreçlerinde değerlendirilmesiyle Kıyırlı, Büyükşehir'in yol ve altyapı yatırımlarını besleyen önemli üretim merkezlerinden biri olacak.

SAATTE 400 TON ÜRETİM KAPASİTESİ

Kıyırlı Taş Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi saatte 400 ton üretim kapasitesine sahip. Yaklaşık 3 bin 500 metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren tesiste, taşlar farklı aşamalardan geçirilerek yol yapımında kullanılacak boyutlara getiriliyor. Toz oluşumunu azaltmak amacıyla tesiste CE belgeli toz indirgeme sistemi de kullanılıyor. Kıyırlı Taş Kırma ve Eleme Tesisi'nde üretimin bu yıl sonuna kadar 1 milyon tonun üzerine çıkarılması hedeflenirken, Büyükşehir'in kendi üretim altyapısını yol ve altyapı yatırımlarında daha etkin kullanması amaçlanıyor.