İzmir Bornova Belediyesi'nin Yakaköy'de hayata geçirdiği 20 dönümlük Dayanışma Tarlası'nda hasat heyecanı devam ederken, toprakla buluşan emek, ihtiyaç sahibi Bornovalıların sofralarında berekete dönüşüyor. Tarladan sevgiyle toplanan tonlarca domates, biber ve patlıcan; Kent Manavları, Kent Marketler ve Kent Lokantaları aracılığıyla neredeyse sembolik desteklerle ve tamamen ücretsiz olarak halka ulaştırılıyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova Belediyesi, yerel üretimi desteklemek ve derinleşen ekonomik krizde vatandaşın bütçesine doğrudan katkı sağlamak amacıyla Yakaköy'deki 20 dönümlük arazisini Dayanışma Tarlası'na dönüştürdü.

Belediyenin tarımsal uzmanları ve emekçileri tarafından özenle yetiştirilen domates, biber ve patlıcanlar, toplanarak taptaze şekilde Bornovalılara sunuluyor. Tarla, adeta ilçedeki sosyal dayanışmanın can damarı haline geldi.

SEMBOLİK KREDİLER VE ÜCRETSİZ İKRAMLARLA SOFRALARA UZANAN EL

Üretilen mahsuller, Bornova genelindeki Kent Marketler'de piyasa koşullarının tamamen dışına çıkılarak, sembolik sayılabilecek 0.1'lik bir harcama kredisiyle ihtiyaç sahibi ailelerin sepetine giriyor.

Dayanışmanın gücü Kent Lokantaları'nda ise çok daha farklı bir boyuta ulaşıyor. Lokantalarda sıcak yemeklerini yiyen vatandaşlara, Dayanışma Tarlası'ndan toplanan sebzelerle hazırlanan özel paketler tamamen ücretsiz olarak hediye ediliyor.

BAŞKAN EŞKİ: 'HALKIN TOPRAĞINDAN ÇIKAN BEREKET YİNE HALKIN SOFRASINA GİDİYOR'

Yakaköy'deki hasat çalışmalarını yakından takip eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sosyal belediyecilik anlayışlarının temelinde insan onurunu korumak ve paylaşmak olduğunu belirterek, 'Bornova'da hiç kimsenin kendisini yalnız ve çaresiz hissetmesini istemiyoruz. Yakaköy'deki 20 dönümlük bu toprağı boş bırakamazdık; burayı dayanışmanın, paylaşmanın merkezine çevirdik. Kendi tarlamızda, kendi emeğimizle ürettiğimiz domatesi, biberi, patlıcanı Kent Marketlerimiz aracılığıyla adeta sembolik rakamlarla komşularımıza sunuyoruz. Kent Lokantalarımızda ise yemeğini yiyen hemşehrilerimize bu taze mahsulleri paketler halinde bedelsiz dağıtıyoruz. Halkın toprağından çıkan bereketi yine halkımızın sofrasına taşıyoruz. Bornova Belediyesi olarak her şartta ve her alanda vatandaşımızın yanında olmaya, dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz.' diye konuştu.