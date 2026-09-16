Bursa Nilüfer Belediyesi'nin Uluabat Gölü çevresindeki 7 kırsal mahalleyi kapsayan turizm ve koruma projesine, Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri hazırlayacakları projelerle destek verecek.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi'nin Uluabat Gölü çevresindeki 7 kırsal mahalleyi kapsayan turizm ve koruma projesine, Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri hazırlayacakları projelerle katkı sağlayacak.

Nilüfer Belediyesi'nin Fadıllı, Akçalar, Gölyazı, Ayvaköy, Unçukuru, Korubaşı ve Maksempınar mahallelerini kapsayan 'Fadıllı Destinasyon Projesi'ne üniversite desteği geldi.

Bölgenin doğal, tarihi ve kültürel değerlerini koruyarak sürdürülebilir bir turizm rotası oluşturmayı amaçlayan çalışmaya, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mimarlık Fakültesi öğrencileri de fikir ve projeleriyle dahil olacak.

BUÜ Mimarlık Fakültesi 5'inci yarıyıl proje dersi kapsamında yürütülen çalışma doğrultusunda, akademisyenler ve öğrenciler bölgede teknik inceleme gezisi gerçekleştirdi.

Geziye Prof. Dr. Arzu Çahantimur, Prof. Dr. Sibel Polat, Prof. Dr. Rengin Beceren Öztürk, Dr. Öğr. Üyesi Gözde Kırlı Özer, Arş. Gör. Adil Yirmibeş, mimarlar Nizamettin Kaya ve Ayşe Şenel Coşkun ile fotoğraf sanatçısı Ahmet Sungur katıldı.

İnceleme sırasında Nilüfer Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürü Mustafa Yılmaz, katılımcılara bölgenin mevcut durumu ve planlanan etaplar hakkında bilgi verdi.

GÖL ULAŞIMI, KAMP ALANLARI VE SEYİR TERASLARI PLANLANIYOR

Proje kapsamında Uluabat Gölü çevresindeki mahallelerin birbirine entegre edilmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda Gölyazı, Fadıllı ve Akçalar hattında göl içi ulaşımın sağlanması amacıyla iskeleler kurulması ve su sporlarının geliştirilmesi planlanıyor.

Fadıllı Sosyal Tesis ve Rekreasyon Alanı'nda kamp-karavan parkı, çadır alanları, yüzer iskele, kuş gözlem kulesi, piknik alanı ve permakültür bahçesi oluşturulması öngörülürken; yamaç paraşütü alanında da çadırlı kamp bölgesinin kurulması hedefleniyor.

Kıyıdaki anıt çınar ağacına uzanan meyve keşif rotası, Ayvaköy yolu üzerinde gölü gören noktada seyir terası yapılması ve Ayvaini Mağarası'nın tanıtımı da planlar arasında yer alıyor.

MYSIA YOLLARI İLE ENTEGRE OLACAK

Çalışma kapsamında ayrıca Ayvaköy'de 'Dijital Göçebe Projesi'nin hayata geçirilmesi, Unçukuru'nda hobi bahçeleri, uzay kampı ve seyir alanı oluşturulması hedefleniyor.

Kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla Unçukuru, Korubaşı ve Maksempınar mahallelerinde konaklama alanları planlanırken; tüm bu noktaların Mysia Yolları ile yürüyüş ve bisiklet rotalarına bağlanması amaçlanıyor.

BUÜ Mimarlık Fakültesi öğrencileri, saha gezisinden edindikleri veriler doğrultusunda dönem boyunca hazırlayacakları projelerle sürecin tasarım ayağına katkı sunacak.