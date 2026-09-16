Cumhuriyet'in 100. yılında 'Yüzde 100 Cumhuriyet Yüzde 100 Spor' sloganı ile Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sporbüs Projesi ile kırsal ve dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklar sporun çeşitli dalları ile tanışırken, eğlenceli zaman da geçiriyor.

MERSİN (İGFA) - Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 2023 yılından bu yana sürdürülen proje sayesinde, 151 farklı bölgede toplam 26 binden fazla çocuğun hayatına dokunuldu.

Her hafta kent genelinde farklı bir adreste çocukları sporla buluşturan mobil aracın bu haftaki durağı, Toroslar ilçesine bağlı Kaşlı Mahallesi oldu.

ÖZDEMİR: 'PROJE KAPSAMINDA 3 YILDA 151 FARKLI BÖLGEDE 26 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞTIK'

Proje kapsamında Kaşlı'da çocuklarla eğlence dolu zaman geçirdiklerini söyleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan Antrenör Serhat Özdemir, '2023 yılında 'Yüzde 100 Cumhuriyet, yüzde 100 spor' sloganı ile hayata geçirdiğimiz Sporbüs Projemiz sayesinde, yaklaşık 151 farklı bölgede 26 bin öğrenciye ulaştık. Amacımız; özellikle dezavantajlı bölgelerdeki çocuklarımıza ulaşarak, onlara spor branşlarını tanıtmak ve farkındalık oluşturmak. Bu konuda da fırsat eşitliği ilkesi ile daha fazla gencimizin ve çocuğumuzun hayatına dokunarak, 13 ilçemizi gezmeye devam edeceğiz' sözlerine yer verdi.

SPORBÜS ETKİNLİKLERİ SAYESİNDE ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİ

Voleybol oynamayı çok sevdiğini söyleyen ve Filenin Sultanları'nın başarısından da büyük gurur duyduğunu ifade eden Elif Temel, 'Öncelikle Filenin Sultanları'nı tebrik ederim. Biz de burada spor yaptık, parkurlardan geçtik, basketbol oynadık ve çok eğlendik. İlk defa geldim ve eğlendim. Vahap Amca'dan, Sporbüs'ün buraya daha çok gelmesini istiyoruz' diye konuştu.