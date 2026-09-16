Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin emekli vatandaşların sosyal yaşamlarına katkı sunmak amacıyla kente kazandırdığı hobi bahçelerinde düzenlenen müzik şenliği, vatandaşları birlik ve beraberlik içerisinde buluşturdu. Karpuzatan Hobi Bahçesi'ndeki etkinlikte vatandaşlar, türküler, şiirler ve sazlar eşliğinde keyifli vakit geçirdi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda emekli vatandaşların günlük hayatın stresinden uzaklaşarak sosyal, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmelerine katkı sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla kente kazandırılan hobi bahçeleri, emekli vatandaşların doğayla iç içe vakit geçirmelerinin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklerde bir araya geldikleri önemli yaşam alanları haline geliyor.

Karpuzatan Hobi Bahçesi'nde gerçekleştirilen müzik şenliği de hobi bahçesi sakinlerini bir araya getirdi. Etkinlikte vatandaşlar, sazlar ve türküler eşliğinde gönüllerince eğlenirken, şiir dinletileriyle de keyifli anlar yaşadı.

Etkinlikte halk ozanları Âşık Gulfani (Emri Karakuş) ve Halil Daylak, seslendirdikleri türkülerle katılımcılara müzik ziyafeti sundu. Program kapsamında şiirler de okunurken, hobi bahçesi sakinleri hem eğlendi hem de yeni komşuları ve diğer hobi bahçesi kullanıcılarıyla tanışma fırsatı buldu.

'Birlik ve Beraberlik İçerisinde Eğlenmek İçin Bir Araya Geldik'

Kayseri Hobi Bahçeleri Yaşatma Derneği Başkanı Serdar Toker, etkinliğin hobi bahçesi sakinlerini kaynaştırması açısından önemli olduğunu belirterek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Toker, 'Hobi bahçesi sakinlerini bir araya getirip, birlik, beraberlik içerisinde müzik şenliğinde eğlenmek için toplandık. Bunu da bize sağlayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç'a hem derneğim hem de şahsım adına çok teşekkür ediyorum. İyi ki var Sayın Başkanımız' dedi.

Etkinlikte sazlar eşliğinde müzik dinlendiğini ifade eden Toker, hobi bahçelerine yeni gelen vatandaşların da etkinlik sayesinde birbirleriyle tanıştığını ve kaynaştığını söyledi.

Toker, 'Hobi bahçelerine yeni gelen insanlarımız var. Bu sayede onlarla bütünleştik, tanıştık. Bu etkinliğimize 600'e yakın ziyaretçimiz var. Memduh Bey'e, başkanımıza bunu sağladığı için çok teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Hobi Bahçeleri Sosyal Yaşamın da Merkezi Oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, emekli vatandaşların yaşam kalitesine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği hobi bahçeleriyle vatandaşlara yalnızca tarımsal faaliyet yapabilecekleri alanlar değil, aynı zamanda sosyalleşebilecekleri ve doğayla buluşabilecekleri yaşam alanları sunuyor.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda hayata geçirilen çalışmalarla emeklilerin günlük hayatın stresinden uzaklaşmaları, üretmenin ve doğayla iç içe olmanın keyfini yaşamaları hedeflenirken, düzenlenen kültürel ve sosyal etkinliklerle de vatandaşların birlik ve beraberlik duygularının güçlendirilmesine katkı sağlanıyor.