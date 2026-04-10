KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin spora yaptığı yatırımlar, meyvelerini vermeye devam ediyor. Bu bağlamda katıldıkları tüm turnuvalarda adından sıkça söz ettiren ÇESK sporcuları, ilçeye madalyalar ve kupalar kazandırmayı sürdürüyor.

Son olarak Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen 'Türkiye'nin En Hızlısı' Kocaeli İl Şampiyonası'nda yarışan, Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları iki madalya kazandı. Toplam 98 sporcunun mücadele ettiği turnuvada Ömer Akif Kurt altın madalyayı boynuna geçirirken, Muhammet Miraç Narçin de kendi dalında gümüş madalya alma başarısını göstererek kürsüye çıktı. İki sporcu da aldıkları madalyalarla bölge şampiyonasına yükselmeye hak kazandı.

6 SPORCU BÖLGE ŞAMPİYONASINDA MÜCADELE EDECEK

Bunun yanı sıra yine aynı yarışlarda kategorilerinde dereceye giren Ecrin Azra Levent, Arda Tanğal, Zeynep Gül Kaçar ve Beyza Hitaoğlu da mücadeleleri sonrasında bölge şampiyonasına yükselme başarısı gösterdiler.

İki madalya alınan yarışların ardından, Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, bölge şampiyonasında 6 sporcuyla birlikte mücadele edecek. Konu hakkında Çayırova Belediyesi'nden yapılan duyuruda, 'ürkiye Atletizm Federasyonu'nun düzenlediği 'Türkiye'nin En Hızlısı' Kocaeli İl Şampiyonası'nda büyük gurur! Sporcularımızı ve antrenörümüzü tebrik ediyor, bölge yarışmasında başarılar diliyoruz' denildi.