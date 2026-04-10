TOFAŞ U18 Genç Takımı, 2026 Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu 2. maçında Alman temsilcisi Telekom Baskets Bonn'u 75-70 yense de yeterli sayı averajını yakalayamadığı için turnuvanın devamında 5-8 klasman maçları oynayacak.

BURSA (İGFA) -Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen ve Avrupa'nın önemli kulüplerinin 18 yaş altı takımlarının sahne aldığı Youth Basketball Champions League (Youth BCL) 2026'nın üçüncü gününde TOFAŞ U18 Genç Takımı, D Grubu'ndaki ikinci maçında Alman temsilcisi Telekom Baskets Bonn ile karşı karşıya geldi. Bosna Hersek'in Laktasi şehrinde düzenlenen organizasyonun ilk maçında Sırbistan'ın Spartak Office Shoes takımına 18 sayı farktan dönüp öne geçmesine rağmen 75-69 mağlup olan Bursa ekibi, ikinci maçında Telekom Baskets Bonn karşısından 75-70 galip ayrıldı.

Grubun ilk maçında Spartak Office Shoes'u 72-62 mağlup eden Telekom Baskets Bonn karşısından alınacak minimum 8 sayı farklı galibiyet TOFAŞ'ı grup lideri yaparak yarı finale taşıyacaktı. Ancak yeterli sayı farkını yakaladığı maçta bu farkı koruyamayan Bursa ekibi bu sonuçların ardından grubunu ikinci sırada tamamlarken, Mavi Yeşilliler turnuvanın devamında 5-8 klasman maçlarına çıkacak.

Telekom Baskets Bonn karşısında Rıza Poyraz Paşaoğlu 30 sayı-12 ribaund-5 asist ile oynarken; Kerem Çorumlular 13 sayı; Alp Doruk Sancaklı 10 sayı kaydetti.

2026 Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü gününde Fırat Yavuz yönetimindeki TOFAŞ U18 Takımı, klasman bölümündeki ilk maçına çıkacak. 10 Nisan Cuma günü Alman temsilcisi EWE Baskets Oldenburg ile oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 21.00'de başlayacak ve karşılaşma Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin resmi YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

Turnuva statüsüne göre 12 takım, her biri üçer takımdan oluşan dört grup halinde turnuvaya başlamıştı. Grup aşamasının ardından grup liderleri yarı finalde eşleşti ve bu bölümde galip gelen iki takım finalde şampiyonluk için kozlarını paylaşacak.

Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar 5-8; üçüncü sırada tamamlayan takımlar ise genel klasmanda 9-12 için mücadele edecek. 2026 Youth BCL'de şampiyon 12 Nisan Pazar günü oynanacak final karşılaşmasıyla belli olacak.