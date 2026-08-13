Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 15-25 yaş arasındaki gençlere yönelik hayata geçirdiği Genç Atölye, farklı eğitimlerle gençleri yeni alanlarla buluşturuyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin gençleri farklı alanlarda yeni deneyimlerle buluşturduğu Genç Atölye kapsamında düzenlenen Mobil Fotoğrafçılık Atölyesi'nde ilk ders gerçekleştirildi. Dört hafta sürecek eğitimde gençler, akıllı cihazlarla etkili fotoğraf çekmenin temel tekniklerini uygulamalı olarak öğrenecekler.

Bu kapsamda düzenlenen Mobil Fotoğrafçılık Atölyesi'nin ilk dersi, akademisyen ve fotoğraf sanatçısı Öğr. Gör. Ersin Berk tarafından gerçekleştirildi.

DÖRT HAFTA SÜRECEK

Mobil Fotoğrafçılık Atölyesi'nin ilk dersinde, akıllı cihazların fotoğrafçılıkta kullanımıyla ilgili temel bilgiler gençlerle paylaşıldı.

Etkili fotoğraf çekim teknikleri, kadraj, ışık ve kompozisyon gibi konularında da uygulamalı olarak işleneceği derslerde gençler, akıllı cihazlarla kaliteli fotoğraf çekmenin tekniklerini öğrenmiş olacak.