Samsun Büyükşehir Belediyesi bu yıl da Açık Hava Sinema Geceleri ile 17 ilçede vatandaşlarla buluşacak. Mucize filmi ile 14 Ağustos'ta Terme ile start alacak program, 2 Eylül'de İlkadım'da sona erecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, '17 ilçemize kültür sanat faaliyetlerimizi yayıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi beyaz perdenin ışığında buluşmaya davet ediyorum' dedi.

SAMSUN (İGFA) - Şehrin kültür ve sanat hayatını zenginleştiren etkinliklerine hız kesmeden devam eden Samsun Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da beyaz perdeyi ilçe meydanlarına taşıyor.

Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve yoğun ilgi gören Açık Hava Sinema Geceleri bu yıl da Büyükşehir Belediyesi ile 17 ilçede bir kez daha vatandaşlarla buluşacak. 14 Ağustos- 2 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Açık Hava Sinema Geceleri, Samsunlulara yaz akşamlarında unutulmaz bir sinema deneyimi sunacak.

BU YILIN FİLMİ 'MUCİZE'

Etkinlikler kapsamında bu yıl 'Mucize' filmi izleyiciyle buluşacak. Açık havada gerçekleştirilecek gösterimler saat 20.00'de başlayacak. Sinema gecelerinde vatandaşlara mısır, dondurma ve gazoz ikramı da yapılacak.

17 İLÇEDE SİNEMA HEYECANI

Samsun'un farklı ilçelerinde kurulacak açık hava sinemalarında vatandaşlar, yaz gecesini film atmosferiyle buluşturacak. Etkinlik kapsamında Terme'den İlkadım'a kadar 17 farklı noktada beyaz perde kurulacak.

İlk perde 14 Ağustos'ta Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda aralanacak. Açık hava sinema etkinlikleri sırasıyla Salıpazarı, Canik, Ayvacık, Ladik, 19 Mayıs, Yakakent, Asarcık, Çarşamba, Kavak, Havza, Vezirköprü, Bafra, Atakum, Tekkeköy, Alaçam ve İlkadım'da devam edecek.