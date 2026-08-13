Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa ilçesi Dolunay Mahallesi'nde ulaşım konforunu artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde asfalt çalışması tamamlanan dolmuş güzergahlarında çalışma yürüten ekipler, yaya güvenliğini ön planda tutan baskı beton kaldırım çalışması gerçekleştiriyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi yapılaşmanın yoğun olduğu Fatsa Dolunay Mahallesinde alt ve üst yapı çalışmalarına devam ediyor. Birçok cadde ve sokakta asfalt çalışması gerçekleştiren ekipler, son olarak dolmuş güzergahı olarak kullanılan, toplu konut, çocuk parkları ve iş yerlerinin yer aldığı Nezihkent Sokak, Kutlukent Sokak, Özgünkent Sokak ve son olarak Lila Sokakta kaldırım çalışmalarına ağırlık verdi.

BÜYÜKŞEHİR HEM YAYA GÜVENLİĞİNE HEMDE ULAŞIMDA KONFORA ÖNEM VERİYOR

Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışma ile hem yayaların güvenliği artırıldı hem de bölge modern bir görünüme kavuştu. Dayanıklılığı ve estetik yapısıyla dikkat çeken baskı beton kaldırımlar, uzun ömürlü olmasıyla da öne çıkıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik yol ve kaldırım çalışmalarına aralıksız devam edecek.