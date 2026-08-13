Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Rumkale Festivali, bu yıl 7'nci kez 7-13 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Festival, aynı zamanda Türkiye Dragon Bot Şampiyonası'na da ev sahipliği yapacak.

GAZİANTEP (İGFA) - Tarihin suyla buluştuğu Rumkale'de festival kapsamında 7-8 Eylül tarihlerinde Türkiye Kürek Kupası, 7-8 ve 10-11 Eylül tarihlerinde trekking turları, 9 Eylül'de bisiklet turu, 11-13 Eylül tarihlerinde kamplı etkinlik, 12-13 Eylül tarihlerinde ise Türkiye Dragon Bot Şampiyonası ve DJ performansları gerçekleştirilecek. Katılımcılar, spor etkinliklerinde kıyasıya mücadele ederken festivalin eğlenceli atmosferini de yaşayacak.

Yarışmalara katılmak isteyen vatandaşlar, son başvuru tarihi olan 31 Ağustos'a kadar https://rumkalefest.gaziantep.bel.tr/ adresinden kayıt yaptırabilecek.

Yavuzeli ilçesinde bulunan tarihi Rumkale'de 7'nci kez düzenlenecek festivalde, yarışmaların sonunda dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri takdim edilecek.

TÜRKİYE DRAGON BOT ŞAMPİYONASI GÜÇLÜ BİR ATMOSFERDE GERÇEKLEŞECEK

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Kano Federasyonu iş birliğinde, Rumkale'nin doğal ve kültürel atmosferinde gerçekleştirilecek Türkiye Dragon Bot Şampiyonası için başvurular 31 Ağustos'a kadar www.onlinekano.org.tr adresinden yapılabilecek.

Şampiyona, başvuru sayısına göre oluşturulacak yarış programı kapsamında gerçekleştirilecek. Katılımcılar seri, sıralama, yarı final ve final yarışlarında 200 metrelik, 6 kulvarlı parkurda mücadele edecek. Şampiyonaya ferdi sporcu lisansıyla başvuru yapılacak. Sporcuların başvuru evrakları arasında 'Spor yapmasında herhangi bir sakınca yoktur' ibaresinin yer aldığı sağlık raporu, iki adet vesikalık fotoğraf, kimlik fotokopisi ve yüzme bildiğine dair beyan bulunacak.

Ferdi sporcu lisansı çıkarıldıktan sonra Türkiye Kano Federasyonu Dragon Bot Yarışma Başvuru Sistemi üzerinden ayrıca yarışma başvurusu yapılması gerekiyor.