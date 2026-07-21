Kocaeli Çayırova Belediyesi Yaz Spor Okulları, birçok branşta, yüzlerce Çayırovalı çocuğa spor yapma imkanı sunuyor. Alanında uzman eğitmenlerle istedikleri branşta spor yapan çocuklar, hem sporla tanışıyor hem de yaz aylarını verimli geçiriyor.

KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin ilçeye kazandırdığı yatırımlarla spor kenti kimliğine kavuşan Çayırova'da, yaz ayları da spor dolu geçiyor.

Çayırova Belediyesi'nin yaz spor okullarında eğitim alan Çayırovalı çocuklar ve gençler, birçok branşta, alanında uzman eğitmenlerle spor yapmanın keyfine varıyor.

Futbol, basketbol, voleybol, cimnastik, kick boks, atletizm ve karate branşlarında eğitim alan çocuklar, yaz aylarında hem sporla tanışıyor, hem de zinde kalıyor.

SPORLA İÇ İÇE BİR YAZ

Çayırova'nın birçok farklı noktasında gerçekleşen spor eğitimleri kapsamında her branşta yoğun ilgi gözlemlenirken, spor kenti Çayırova'nın geleceğini oluşturacak Çayırovalı çocukların ve gençlerin de sporla bu denli iç içe olması yüzleri güldürüyor.

Karnelerini alan ve yaz tatilinde olan Çayırovalı çocuklar, Ağustos ayının sonlarına kadar yaz spor okullarında seçtikleri branşlarda spor eğitimi almaya devam edecek.