Bursa'da Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği 'Tanpınarname Atölyeleri' kapsamında gençler, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 'Beş Şehir' eserinde anlattığı Bursa'yı tarihi mekanlarda yerinde keşfederek kentin kültürel mirasını edebiyat eşliğinde deneyimledi.

BURSA (İGFA) - Kentin kültürel değerlerini genç kuşaklarla buluşturan Osmangazi Belediyesi'nin, Osmangazi Kent Konseyi ve Özel Hayat Hastanesi iş birliğiyle hayata geçirdiği 'Tanpınarname Atölyeleri' projesi kapsamında gençler, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 'Beş Şehir' eserinde anlattığı Bursa'nın izini sürdü.

,Ahmet Hamdi Tanpınar'ın doğumunun 125'inci yılı anısına düzenlenen program çerçevesinde Prusa Sanat Gençlik ve Spor Kulübü'ndeki gençler, satırlarda anlatılan mekanları yerinde görerek şehrin tarihini, kültürel dokusunu ve medeniyet birikimini daha yakından tanıdı. Edebiyat ile tarihi aynı zeminde buluşturan etkinlik, katılımcılara Bursa'yı farklı bir bakış açısıyla keşfetme imkanı sundu.

EDEBİYATIN REHBERLİĞİNDE BURSA'NIN RUHU HİSSEDİLDİ

Eğitmen Pelin Yılmaz'ın rehberliğinde Prusa Sanat Gençlik ve Spor Kulübü'ndeki okuma atölyesiyle başlayan programda gençler, 'Beş Şehir' kitabının Bursa bölümünü birlikte inceleyerek Tanpınar'ın şehir tasavvurunu, zaman anlayışını ve Bursa'nın manevi atmosferine ilişkin değerlendirmelerini ele aldı. Atölyenin ardından Tanpınar'ın eserinde yer verdiği mekanlar tek tek ziyaret edildi.

İlk durak olan II. Murad Külliyesi ve Sultan Türbeleri'nde Osmanlı'nın kuruluş dönemine ilişkin bilgiler paylaşılırken, daha sonra Tophane'de Osmangazi ve Orhangazi türbelerine geçildi. Gezi boyunca Yeşil Türbe, Emir Sultan Hazretleri Türbesi ve Yıldırım Külliyesi gibi Bursa'nın simge yapıları da programın önemli durakları arasında yer aldı. Her tarihi mekanda Beş Şehir'den ilgili bölümler okunarak, Tanpınar'ın satırları ile mekanların tarihi kimliği arasında güçlü bir bağ kuruldu. Kültür yolculuğunun son durağında ise Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ziyaret edildi. Gençler, Bursa'nın fetih sürecini ve kuruluş hikayesini panoramik anlatımlarla deneyimlerken, gün boyunca kitapta karşılaştıkları tarihi atmosferi görsel olarak pekiştirdi.

'KİTABI OKUDUKTAN SONRA DAHA FARKLI BAKMAYA BAŞLADIM'

Etkinliğe katılan 18 yaşındaki Zeynep Güner, daha önce de ziyaret ettiği tarihi mekanların Beş Şehir'i okuduktan sonra kendisinde bambaşka duygular uyandırdığını söyledi. Kitapta anlatılan Bursa'yı yerinde görmenin etkileyici bir deneyim olduğunu belirten Güner, 'Daha önceden de gezmiştim ama kitabı okuduktan sonra gezince daha farklı bakmaya başladım' dedi.

Ceylin Aydoğmuş ise Bursalı olmasına rağmen tarihi mekanları edebiyat eşliğinde yeniden gezmenin kendisinde farklı bir heyecan oluşturduğunu dile getirdi. Kitapta okuduğu yerleri birebir görmenin tarihi daha yakından hissetmesini sağladığını belirten Aydoğmuş, bu deneyimin unutulmaz olduğunun altını çizdi.

'TARİHLE İÇ İÇEYİZ'

20 yaşındaki İrem Taban da etkinlik sayesinde Bursa'nın hem geçmişini hem de bugünkü yaşamını birlikte değerlendirme fırsatı bulduklarını vurgulayarak, 'Arkadaşlarımızla güzel bir gezi oluyor. Bursa'mızın genel olarak iki zamanlı şehir olduğunu anlatan, hem normal şu anki yaşantımız, hem de Osmanlı dönemindeki yaşantımızı görüyoruz. Tarihle iç içeyiz. Bu kesinlikle çok güzel bir şey. Kitapta Bursa'nın ne kadar güzel olduğunu, tarihi yerleri anlatıyor. Bursa'nın tarihi yerlerini gezmemiz ve bunu içten içe yaşamamız çok güzel. Çoğu gence bunu tavsiye ediyorum' şeklinde konuştu. Program sayesinde katılımcılar, yaşadıkları kente edebiyatın penceresinden bakarken, kendilerine bu imkanı tanıyan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkürlerini sundu.