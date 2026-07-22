Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın'ın Söke, Kuşadası, Davutlar ve Güzelçamlı bölgelerinin içme suyu ihtiyacını güvence altına alacak Kuşadası-Söke İsale Hattı projesinin sözleşmesinin imzalandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın'da önemli bir su yatırımı daha hayata geçirileceğini duyurdu. 2,7 milyar TL yatırım bedeline sahip Kuşadası-Söke İsale Hattı ile bölgenin içme ve kullanma suyu arz güvenliği güçlendirilecek.

Proje kapsamında Sarıçay Barajı'ndan sağlanacak su, 67 kilometrelik çelik hatlarla taşınarak Söke, Kuşadası, Davutlar ve Güzelçamlı'daki 300 bini aşkın vatandaşa kesintisiz ve kaliteli içme suyu ulaştırılacak.

Bakan Yumaklı, yatırımın Aydın'a ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.