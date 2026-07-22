Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, LGS ve YKS tercih döneminde öğrenci ve velilere yönelik kariyer rehberliği çalışmalarını sürdürüyor. Kültürpark'ta kurulan bilgilendirme noktasıyla gençlere bilinçli tercih desteği veriliyor.

KONYA (İGFA) - Konya İŞKUR, lise ve üniversite adaylarının geleceklerini daha doğru planlayabilmeleri amacıyla tercih döneminde sahaya indi. Konya'nın yoğun noktalarından Kültürpark'ta öğrenci ve velilerle buluşan İş ve Meslek Danışmanları, gençlere kariyer planlaması konusunda destek sağlıyor.

Çalışmalar kapsamında Danışman Bilgi Sistemi (DABİS) tanıtılarak, öğrencilerin ilgi alanları, yetenekleri ve mesleki eğilimlerine uygun tercihler yapabilmeleri için rehberlik hizmetleri sunuluyor. Adayların tercih sürecine ilişkin soruları da uzman danışmanlar tarafından yanıtlanıyor.

TERCİHLER VERİLERLE ŞEKİLLENECEK

Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda yürütülen ve Temmuz 2025 itibarıyla İŞKUR'a devredilen DABİS, öğrenci ve velilere meslek ve bölüm tercihleri konusunda kapsamlı veriler sunuyor.

İŞKUR Mobil uygulaması üzerinden erişilebilen sistemde; mezunların ilk işe yerleşme süreleri, istihdam oranları, ortalama ücret düzeyleri, girişimcilik oranları, akademik kariyer tercihleri ve bölgesel istihdam verileri gibi birçok gösterge yer alıyor. Adaylar bu veriler sayesinde farklı üniversite programlarını ve meslek alanlarını karşılaştırarak tercihlerini daha bilinçli şekilde yapabiliyor.

'GENÇLERİMİZİN DOĞRU KARARLAR ALMASINI İSTİYORUZ'

Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Önder Çiftci, tercih döneminin gençlerin geleceğini şekillendiren önemli bir süreç olduğunu belirterek, çalışmaların farklı noktalarda da devam edeceğini söyledi.

Çiftci, 'Gençlerimizin doğru ve bilinçli kararlar alabilmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. DABİS üzerinden öğrencilerimizin ilgi alanları, yetenekleri ve iş gücü piyasası verilerini birlikte değerlendirerek tercih süreçlerine rehberlik etmeye devam edeceğiz' dedi.

Konya İŞKUR, tercih dönemi boyunca Kültürpark başta olmak üzere farklı noktalarda bilgilendirme faaliyetlerini sürdürecek. Öğrenci ve veliler, Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne başvurarak İş ve Meslek Danışmanlarından ücretsiz kariyer danışmanlığı ve tercih desteği alabilecek.