Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında anne-babaların nefes alacağı, çocukların ise doyasıya eğlenip vakit geçirebileceği sosyal alanlar kazandırıyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Ferizli'ye kazandırdığı yeni sosyal yaşam alanlarından Atatürk Parkı, kısa sürede vatandaşların büyük beğenisini kazandı.

Çocuklar için birbirinden farklı interaktif oyun alanları, yürüyüş yolu, yeşil alanları ve kent mobilyalarıyla hizmet veren park, her yaştan vatandaşın keyifle vakit geçirdiği yeni buluşma noktası haline geldi.

Başkan Alemdar, 'Projemiz Ferizli'ye çok yakıştı. İnşallah bu park, komşuluk ilişkilerinin güçlendiği, güzel hatıraların biriktiği ve yıllarca yaşayan bir buluşma noktası olacak' dedi.

Kuzeyden güneye, doğudan batıya tüm şehirde çalışan Büyükşehir'in Ferizli'de kapılarını açan yeni projesi ilk günden büyük ilgi gördü.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından 10 dönüm alan üzerinde yürüyüş yolları, çocuk oyun grupları, geniş yeşil alanları, modern kent mobilyaları, peyzajıyla sil baştan yenilenen Ferizli Atatürk Parkı bölge halkının gözdesi oldu.

YENİ BULUŞMA NOKTASI

İnteraktif oyun bölümleriyle çocukların yüzünde tebessüm olan proje, binlerce vatandaşın haftanın her gün buluştuğu ve birlikte keyifle vakit geçirdiği bir alana dönüştü.

Özellikle rengarenk görüntüsü, oksijen deposu yeşil alanlarıyla yaz sezonunun vazgeçilmezi olan park, ilçenin sosyal dokusunu değiştirdi.

'Ferizli'mize hayırlı olsun'

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, tamamlanan projeyle ilgili yaptığı değerlendirmede, 'Şehrimizin her ilçesinde sosyal hayatı güçlendirecek projeleri hayata geçiriyoruz. Ferizli Atatürk Parkı'nı da bu anlayışla tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Ailelerimizin çocuklarıyla güven içinde vakit geçireceği, gençlerimizin sosyalleşeceği, büyüklerimizin huzurla dinlenebileceği modern bir sosyal yaşam alanını ilçemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Projemiz Ferizli'ye çok yakıştı. İnşallah bu park, komşuluk ilişkilerinin güçlendiği, güzel hatıraların biriktiği ve yıllarca yaşayan bir buluşma noktası olacak' ifadelerini kullandı.

ŞEHRİN DÖRT YANINDA PROJE

Çok sevilen Huzur Koridoru'nun yanı sıra Karasu'da Kıyı Park, Ferizli'de Atatürk Parkı, Kaynarca'da Aziz Duran Parkı, Söğütlü'de Ritim Park'ın kapılarını açan Büyükşehir Sapanca Park, Karapürçek Mesire Alanı ve Taraklı'da 4 ayrı park gibi projelerinde sona geliyor.