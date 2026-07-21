36. Uluslararası Samsun Halk Oyunları Festivali kapsamında şehre gelen 12 farklı ülkeden halk dansları ekipleri, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ı makamında ziyaret etti.

SAMSUN(İGFA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 36. Uluslararası Samsun Halk Oyunları Festivali, dünyanın farklı coğrafyalarından gelen kültürleri Samsun'da buluşturuyor.

Festival kapsamında Türkiye'nin yanı sıra Meksika, Sırbistan, Adige Cumhuriyeti, Rusya, Polonya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Moldova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Slovakya ve Gürcistan'dan gelen halk dansları ekipleri, festival programı öncesinde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ı makamında ziyaret etti.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette Başkan Halit Doğan, konuk ekiplerle tek tek ilgilenerek dansçılar ve ekip temsilcileriyle sohbet etti. Samsun'un tarihi, doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleri hakkında bilgi verdi.

'ŞEHRİMİZDE KÜLTÜREL BİR ŞÖLEN YAŞANACAK'

Başkan Doğan, farklı ülkelerden gelen misafirleri şehirde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, 'Bizler Büyükşehir Belediyesi olarak 36. Uluslararası Samsun Halk Oyunları Festivali'ne ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Kültürlerin bir araya gelmesini sağlayan bu tür organizasyonlar dostluk köprülerini güçlendiriyor. Renkli kostümleri, özgün müzikleri ve kültürel zenginlikleriyle sahne alacak ekipler, şehrimizin dört bir yanında gerçekleştirecekleri gösterilerle kültürel bir şölen yaşatacak. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen dansçılar, sergileyecekleri performanslarla hem kendi kültürlerini tanıtacak hem de Samsun'un uluslararası kültür ve sanat vizyonuna katkı sunacak. Şehrimize gelen dansçılarımıza tekrardan hoş geldiniz diyor ve 36. Uluslararası Samsun Halk Oyunları Festivali'nin dostluğun, kardeşliğin, kültürel paylaşımın en güzel örneklerden biri olarak hafızalarda yer edinmesini temenni ediyorum' dedi.

Ziyaret, karşılıklı hediye takdimi, iyi dileklerin paylaşılması ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.