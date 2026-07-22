Giresun Belediyesi, kent genelinde cadde ve sokaklarda yürüttüğü yenileme çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.

GİRESUN (İGFA) - Vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında, ihtiyaç duyulan bölgelerde yol ve kaldırımlar modern bir görünüme kavuşturuluyor.

Bu doğrultuda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Çınarlar Mahallesi Baki Gürkan Sokak'ta modern kaldırım imalatı gerçekleştiriliyor. Eski ve yıpranmış kaldırımların yerine yapılan yeni düzenlemeyle hem yayaların güvenliği artırılıyor hem de sokak daha güzel bir görünüme kavuşuyor.

Belediye ekipleri, çalışmalar sırasında altyapı bağlantılarını da gözden geçirerek uzun ömürlü ve dayanıklı bir kaldırım sistemi oluşturmayı hedefliyor.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanmasının ardından Baki Gürkan Sokağın vatandaşların hizmetine daha modern ve güvenli bir şekilde sunulacağı belirtildi.

Yetkililer, kentin dört bir yanında yol ve kaldırım yenileme çalışmalarının belirlenen program çerçevesinde devam edeceğini belirterek, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmetlerin aralıksız olarak sürdürüleceğini ifade etti.