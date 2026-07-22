Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Meydan'da hayata geçirilen Turizm Danışma Ofisi'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Genç, ofiste elde edilen verilerin Trabzon'un turizm yol haritasına yön vereceğini söyledi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Turizm Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Turizm Danışma Ofisi'ni ziyaret etti.

Ofiste görev yapan personelle bir araya gelen Başkan Genç, yerli ve yabancı turistlere sunulan danışmanlık hizmetleri, ziyaretçi profili ve turistlerin en sık yönelttiği sorular hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Personelden bilgi alan Başkan Genç, Turizm Danışma Ofisi'nde elde edilen verilerin Trabzon'un turizm politikalarının şekillendirilmesinde önemli bir kaynak oluşturacağını ifade etti.

HİZMETLERİMİZİ GELİŞTİRECEĞİZ

Başkan Genç, özellikle turistlerin talepleri, beklentileri ve karşılaştıkları ihtiyaçların düzenli olarak kayıt altına alınmasının büyük önem taşıdığını belirterek, 'Turizm Danışma Ofisimizde elde edilen veriler, şehrimizin turizm yol haritasını oluştururken bizlere önemli bir rehber olacaktır. Turistlerin hangi konularda bilgi talep ettiği, hangi noktalara ilgi gösterdiği ve beklentileri doğrultusunda hizmetlerimizi sürekli geliştireceğiz. Aylık olarak hazırlanacak raporlar sayesinde eksiklikleri tespit edecek, gerekli iyileştirme ve yenilikleri hızla hayata geçireceğiz' dedi.