Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen imar toplantılarına bu kez Çayırova Belediyesi ev sahibi olduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen imar toplantılarına Çayırova’da devam edildi. Çayırova Belediyesi ev sahipliğindeki 2024 yılının son toplantısında bir yılın genel değerlendirmesi de yapıldı.

İLÇE BELEDİYELERİN YÖNETİCİLERİ KATILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin her ay farklı bir ilçede gerçekleştirdiği imar toplantısı bu ay Çayırova Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapıldı. İlçe belediyelerinin başkan yardımcıları, imar ve yapı kontrol müdürleri ile teknik personellerin hazır bulunduğu toplantıya; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Osman Günler, İmar İşleri Şube Müdürü Mustafa Gökhan Baykan ve Büyükşehir Belediyesi uzman personelleri de katıldı.

2024 YILININ DEĞERLENDİRMESİ YAPILDI

Kocaeli’nin tüm belediyelerinden temsilcilerin katıldığı 2024 yılının son imar toplantısında 2024 yılının genel değerlendirilmesi yapılırken, toplantıda kaçak yapılaşmanın önlenmesine yönelik çalışmalar ve imar kuralları konusunda Kocaeli’ndeki tüm belediyelerin ortak hareket etmesinin önemi vurgulandı.