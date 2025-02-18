Kocaeli Büyükşehir ekipleri, çocuk oyun grupları ile açık hava spor alanlarındaki bakım-onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir, soğuk kış günlerinde de vatandaşların ortak kullanım alanlarında bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda son olarak Kandıra, Körfez ve İzmit’teki oyun grubu ve açık hava spor alanlarının bakım-onarımı büyük bir titizlikle gerçekleştirildi.

BÜYÜKŞEHİR SÜREKLİ SAHADA

7’den 70’e her yaştan vatandaşın spor yapabilmesi, çocukların da oyun oynamalarını sağlamak için kentin dört bir yanına oyun parkları ve spor ekipmanları kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların hoşça vakit geçirdikleri ekipmanların bakım ve onarımını da ihmal etmiyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Yapım Şube Müdürlüğü’ne bağlı oyun grubu ekipleri, yağışlı ve soğuk günlerde de çocuk oyun grupları ile açık hava spor alanlarındaki bakım-onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

MEMNUNİYET KAZANILIYOR

Yağışlı ve soğuk günlerde de çalışmalarına ara vermeden devam eden Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı bakım ekipleri Kandıra, Körfez ve İzmit Sekapark’ta bulunan çocuk oyun alanları ile spor alanlarının periyodik kontrolü, tamir ve bakım çalışmalarını gerçekleştirdi. Ayrıca Kandıra’da deniz kenarında bulunan ve korozyona maruz kalan park ve spor alanlarında yağlama ve bakım işleri, Körfez ve Sekapark’ta bulunan oyun alanları ile spor alanlarında ise periyodik bakım çalışmaları ile kırık ekipmanların tamiratını yapan Büyükşehir ekipleri, çocuk parkları ve fitness alanlarını yeni görünüme kavuşturarak eksiksiz olarak vatandaşların hizmetine sundu. Sürekli sahada olan ekipler, Kocaelilerin en iyi hizmeti alabilmesi adına yoğun mesai harcıyor.