Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin gençler için hayata geçirdiği Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi, örgün eğitim dışında kalan gençlere yeniden bir yol açıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de İzmit'in ardından Gebze'de de hizmete giren merkez, 14-18 yaş aralığındaki gençlere hem meslek edinme hem de sosyal gelişim fırsatı sunuyor. Merkezde mesleki eğitim atölyelerinden hobi çalışmalarına, psiko-sosyal destekten kültürel etkinliklere kadar geniş bir program uygulanıyor.

GENÇLERE YENİ BİR BAŞLANGIÇ KAPISI

Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi'nde çeşitli nedenlerle okula devam edemeyen ve sosyal risk grubunda bulunan gençlere yönelik kapsamlı bir eğitim modeli uygulanıyor. Merkezde gençler; mesleki eğitim, hobi atölyeleri, spor faaliyetleri ve sosyal etkinliklerle hem kendilerini geliştiriyor hem de yeni bir hayat düzeni kurma fırsatı yakalıyor. Program kapsamında ayrıca kitap okuma ve yorumlama etkinlikleri, sinema gösterimleri, doğa ve kültür gezileri, kulüp çalışmaları ile aile eğitimi ve danışmanlığı gibi destekler de sunuluyor.

'BURASI BENİM İÇİN İKİNCİ BİR FIRSAT OLDU'

Merkezin öğrencilerinden 18 yaşındaki Sıtkıcan Aslan, Beyaz Kalpler'in hayatında yeni bir sayfa açtığını söylüyor. Grafik tasarım öğrencisi olan Aslan, burada sadece meslek öğrenmediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: 'Ben Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi'nin öğrenci temsilcisiyim. Burada grafik tasarım eğitimi alıyorum. Seçtiğimiz branşların dışında sosyal becerilerimizi de geliştirebiliyoruz. Yeni arkadaşlıklar kuruyor, sosyal yaşamımızı geliştiriyoruz. Öğretmenlerimiz çok samimi ve destekleyici. Burası benim için yeniden önüme çıkan bir fırsat oldu.' Merkezin sıcak bir ortam sunduğunu belirten Aslan; öğretmenler, sosyologlar ve psikologların her konuda kendilerinin yanında olduğunu söyledi.

BU MERKEZDE SPOR DA VAR SANAT DA

Merkezde gençlerin ilgilerine göre farklı alanlarda eğitim ve etkinlikler düzenleniyor. Spor, müzik, resim ve drama gibi çalışmalarla öğrenciler hem yeteneklerini keşfediyor hem de kendilerini ifade etme imkânı buluyor. Sıtkıcan Aslan, merkezin sunduğu çeşitliliğe dikkat çekerek, 'Spor, resim, müzik, grafik tasarım gibi birçok atölyemiz var. Ayrıca aşçılık, pastacılık ve kuaförlük gibi meslek atölyeleri de bulunuyor. İstediğimiz farklı derslerin atölyelerine de katılabiliyoruz. Drama atölyesinde tiyatro oyunları yazıp sahneliyoruz. Zihinsel sporlar bile yapıyoruz' dedi.

8 AYIN SONUNDA MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ

Beyaz Kalpler'de eğitim alan gençler, yaklaşık 8 aylık programın sonunda Kocaeli Üniversitesi onaylı mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanıyor. Bu sayede öğrenciler hem meslek edinme yolunda önemli bir adım atıyor hem de iş hayatına daha güçlü bir başlangıç yapabiliyor. Merkezin sevilen öğrencilerinden Sıtkıcan ise kendilerine sunulan bu fırsatla ilgili duygularını şöyle ifade ediyor: 'Burası bizim için çok sıcak bir ortam. Okuldan sonra adeta ikinci bir şans sunuyorlar. Yeniden böyle güzel bir ortamın parçası olabilmek bizim için çok değerli. Görevlileri bile çok ilgili ve samimi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum.'