Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yaşlılara Saygı Haftası’nda anlamlı bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, büyüklerimizin toplumdaki yeri ve önemine dikkat çekildi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası’nda eğlenceli bir etkinlikle farkındalık yarattı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile UlaşımPark iş birliğince düzenlenen etkinlikte, büyüklerimizin toplumdaki yeri ve önemine dikkat çekildi.

TRAMVAYA ÜCRETSİZ BİNME HAKKI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası’nda farklı bir etkinliğe imza attı. Büyüklerimizin toplumdaki yerinin önemine dikkat çekilen etkinlikte 65 yaş üstü ile ilgili hazırlanan birbirinden farklı sorular belirlenen tramvay duraklarında vatandaşa soruldu. Soruya doğru cevabı verenler, tramvaya ücretsiz binme hakkı kazandı.

HEDEF KİTLE GENÇLERDEN OLUŞTU

65 yaş üstü bireylerin yaşamları boyunca topluma sundukları katkıya dikkat çekmek isteyen Büyükşehir Belediyesi, Yaşlılara Saygı Haftası’nda sözü 65 yaş altındaki bireylere bıraktı. Duyarlılığı arttırmayı amaçlayan etkinlikte, 65 yaş üstü bireylerin sağlığından Türkiye yaş istatistiğine kadar pek çok soruya yer verildi. Şıklardan oluşan sorularda Kocaeli’de yaşayan yaşlı nüfus oranına da dikkat çekildi. Olgunlukları, zengin deneyimleri ve geniş bakış açılarıyla topluma ışık tutan 65 yaş üstü bireyler etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

ESAS AMAÇ HATIRLANMAK VE HATIRLATMAK

“Hayatın İçindeyim”, “Geniş Ailem”, “Gönül Kazan” ve “Hayata Tutun” gibi pek çok önemli projeyle 65 yaş üstünün yanında olan Büyükşehir, Yaşlılara Saygı Haftası’nda da büyüklerimizi unutmadı. Toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla yola çıkılan etkinlikte, pek çok vatandaşla diyaloğa geçildi. Eğlenceli anların yaşandığı duraklarda vatandaşlar ücretsiz tramvay uygulamasından memnun kaldı.