Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çiftçiye yönelik yatırımlarından biri olan 'Kandıra Tarımsal Ürün Depolama ve Değerlendirme Merkezi', ilk hasat sezonunda üreticiye büyük katkı sağladı. Depolama, kurutma ve TMO alım hizmetleriyle çiftçinin ürününü değer kaybetmeden ekonomiye kazandıran merkez sayesinde üretici kısa sürede yaklaşık 10 milyon TL'lik ek gelir elde etti.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz ay hizmete açılan Kandıra Tarımsal Ürün Depolama ve Değerlendirme Merkezi, üreticinin yıllardır yaşadığı depolama, kurutma ve pazarlama sorunlarına çözüm olmaya başladı.

Modern altyapısıyla dikkat çeken merkez, özellikle buğday ve arpa üreticilerine hasat döneminde önemli bir güvence sundu. Kandıra Çalköy Mahallesi'nde hizmet veren merkezde randevu işlemlerini tamamlayan üreticiler, ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) alım noktasına getirerek gerekli kontrollerin ardından satış işlemlerini gerçekleştirdi. Kantar tartımları ve kalite değerlendirmelerinin ardından TMO tarafından alınan buğday ve arpalar, üreticinin emeğinin karşılığını daha güçlü şekilde almasını sağladı.

TMO ALIMLARI ÇİFTÇİNİN KAZANCINI ARTIRDI

TMO'nun arpa ve buğday alım sürecinin tamamlanmasıyla birlikte merkezin üreticiye sağladığı ekonomik katkı da ortaya çıktı. Yapılan alımlar kapsamında 2 bin 100 ton arpa ve buğday karşılığında üreticiler toplam 9 milyon 860 bin 250 TL tutarında ek gelir elde etti. Piyasa fiyatlarının üzerinde gerçekleştirilen TMO alımları sayesinde çiftçiler, ürünlerini bekletmeden güvenilir bir alıcıya ulaştırırken, ürünlerinin değerini de korumuş oluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin her alanında çiftçinin yanında olmayı sürdürüyor. Tohum, gübre, yem bitkisi, sera, ekipman ve hayvancılık destekleriyle üreticinin maliyetlerini azaltan Büyükşehir, hayata geçirdiği yatırımlarla da çiftçinin ürününü daha kolay pazarlamasına imkan sağlıyor. Kandıra Tarımsal Ürün Depolama ve Değerlendirme Merkezi de bu anlayışın önemli projelerinden biri olarak öne çıkıyor. Merkez sayesinde üretici ürününü uygun koşullarda muhafaza edebilirken, hasat döneminde yaşanan fiyat ve depolama kayıplarının da önüne geçiliyor.

SIRADA FINDIK ÜRETİCİSİ VAR

Buğday ve arpa alımlarının tamamlanmasının ardından Kandıra Tarımsal Ürün Depolama ve Değerlendirme Merkezi, önümüzdeki süreçte fındık üreticilerine de hizmet verecek. Hasat döneminde fındık üreticilerinin ürünlerini güvenli şekilde muhafaza edebilmesi ve değerlendirebilmesi için merkezde gerekli hazırlıklar yapılırken, alım süreçleriyle birlikte üreticinin emeğinin karşılığını daha iyi alması hedefleniyor.