Kocaeli Büyükşehir, “Kocaeli Trafik Yönetimi ve Saat Bazlı Çözüm Stratejileri Çalıştayı” gerçekleştirdi. Çalıştayda, trafik sorunlarına çözüm için akıllı ulaşım stratejileri geliştirildi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sanayi ve lojistik kaynaklı trafik yoğunluğuna kalıcı çözümler üretmek amacıyla “Kocaeli Trafik Yönetimi ve Saat Bazlı Çözüm Stratejileri Çalıştayı” gerçekleştirdi. Çalıştayda, kentteki ulaşım talepleri detaylı analiz edilerek sürdürülebilir ve akıllı ulaşım stratejileri geliştirilmesi hedeflendi.

UZMAN İSİMLER ÇALIŞTAYDA BULUŞTU

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli için önemli bir programa daha imza attı. Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi (ŞURA) öncülüğünde İzmit’teki bir otelde “Kocaeli Trafik Yönetimi ve Saat Bazlı Çözüm Stratejileri Çalıştayı” düzenlendi. Çalıştaya, Erzurum eski milletvekili ve İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Muhammed Ziya Paköz gibi alanında uzman, önemli isimler katıldı. Sektörlerin vardiya saatleri ve personel servis planlamaları gibi kritik konular bilimsel veriler ışığında kapsamlı şekilde ele alındı.

KONFOR VE ERİŞİLEBİLİRLİK ÖNCELİK

Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı, konuşmasında vatandaşların ulaşımda en çok konfor arzuladığını belirterek, “Konfor maksimizasyonunu sağlayabilmek için erişilebilirliği ön planda tutuyoruz” dedi. Toplu taşımada raylı sistemler, otobüsler ve deniz taşımacılığı entegrasyonuna önem vereceklerini vurgulayan Baraçlı, akıllı sinyal yönetimi ile trafik akışını artırmayı ve açık veri uygulamalarıyla vatandaşların ulaşım verilerine kolay erişimini sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

TEKNİK ANALİZLERLE SORUNLAR MASAYA YATIRILDI

İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Muhammed Ziya Paköz, Kocaeli’ndeki mevcut trafik durumunu detaylı verilerle sundu. Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ise ülke genelinde ulaşım ve trafik sorunlarına dair stratejik çözüm önerilerini paylaştı. Sunumlar, katılımcılar için yol haritasının temelini oluşturdu.

ÜÇ ANA ODAK GRUP MASASI

Çalıştayda oluşturulan odak grup masalarında şu üç kritik başlık ele alındı: Okula Giden Yol - Trafiğe Duyarlı Eğitim Planlaması, Akıllı Mesai Planlaması ve Ulaşım Yönetimi ile Ağır Yük Hafif Trafik - Hareketliliğin Saatlerle Dengelenmesi. Bu gruplarda, sanayi, eğitim ve kamu hizmetlerinin vardiya başlangıç saatleri ile personel servis planlamalarının dengelenmesi üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

YENİ TRAFİK YÖNETİMİ STRATEJİLERİ

Çalıştay çıktıları doğrultusunda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Eylül ayında yeni trafik yönetimi stratejilerini hayata geçirmeyi planlıyor. Bu stratejilerle şehir içi seyahatlerin daha hızlı, güvenli ve konforlu olması hedefleniyor. Toplu ulaşım kalitesinin artırılması ve ulaşım ağının etkinleştirilmesi için halk otobüsleri ve UlaşımPark filosu önemli rol üstlenecek.

BİLİMSEL VERİLERLE GELECEĞE YATIRIM

Büyükşehir Belediyesi, bu katılımcı ve bilimsel temelli çalıştayla, Kocaeli’nin ulaşım sorunlarına yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler sunmayı amaçlıyor. Trafik akışının dengelenmesi, modern teknolojilerin entegrasyonu ve konforlu ulaşımın sağlanmasıyla Kocaelililerin yaşam kalitesinin artması bekleniyor.