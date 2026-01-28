Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin yükünü hafifletmeye devam ediyor. Gençler için hayata geçirilen ücretsiz 'Çamaşırhane', her gün kilolarca çamaşırı yıkayarak öğrencilerin eğitim hayatına doğrudan katkı sağlıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan 'Çamaşırhane' yıkama, kurutma ve ütüleme hizmetiyle öğrencilerin çamaşır sorununu ücretsiz olarak çözüyor. Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde hizmet veren Çamaşırhane'den faydalanmak isteyen üniversite öğrencileri, öğrenci kimlik kartlarıyla kayıt yaptırarak çamaşırlarını yıkatabiliyor. Çamaşırhane'de 10 adet çamaşır makinesi ve 5 adet kurutma makinesi bulunuyor. Merkezde ayrıca kurutma ve ütü hizmeti de sunuluyor.

HAFTANIN 7 GÜNÜ AÇIK

Öğrenciler çamaşırlarını yıkayıp kuruturken, bekleme süresinde kitap okuyarak zamanlarını değerlendirebiliyor. Haftanın 7 günü 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet veren merkezden öğrenciler diledikleri saatte yararlanabiliyor. Özellikle kış aylarında yoğunluğun arttığı Çamaşırhane, öğrencilerden büyük memnuniyet görüyor.

'BAŞKA İLLERDE ÖRNEĞİ YOK'

Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Seyfullah Aydoğdu, çamaşırhane hizmetini sık kullanan öğrencilerden biri. Ordu'dan Kocaeli'ye eğitim için gelen Aydoğdu, hizmetle ilgili şu ifadeleri kullandı: 'Büyükşehir Belediyesi'nin öğrenciler için hayata geçirdiği hizmetle bu yıl tanıştım. Buraya sıklıkla geliyorum, makineler temiz ve hijyenik. Tamamen öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik bir hizmet. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Diğer illerle kıyasladığımızda böyle bir hizmete rastlamak zor. Bu uygulamanın tüm illere örnek olmasını diliyorum.'