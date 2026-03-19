İzmit Belediyesi, her bayram olduğu gibi bu Ramazan Bayramı arifesinde de mezarlıklarda yerini aldı, yakınlarının kabrini ziyarete gelen vatandaşlara binlerce fide dağıttı

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, önceki bayramlarda olduğu gibi bu Ramazan Bayramı arifesinde de mezarlıkları ziyaret eden vatandaşları unutmadı.

Yakınlarının kabirlerini ziyarete gidenlere, Çınar Halk Masası ekipleri tarafından mezarlık girişlerinde fide ve tülbent dağıtımı gerçekleştirildi. Asri Mezarlık, Bağçeşme Mezarlığı, Kabaoğlu Kent Mezarlığı, Tavşantepe Mezarlığı ve Alikahya Merkez Mezarlığı'nda binlerce defne ve çam fidesi vatandaşlara ulaştırıldı.

Dağıtım programına katılan belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri, vatandaşların bayramını kutladı. Sunulan hizmetlerden memnuniyet duyduklarını dile getiren vatandaşlar ise belediyenin her zaman yanlarında olmasının kendileri için büyük bir değer taşıdığını ifade ederek İzmit Belediyesine teşekkür etti.