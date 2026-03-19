Bursa Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği etkinlikler ve verdiği iftarlarla Ramazan'ın paylaşma ve birliktelik ruhunu, manevi atmosferini Bursalılara doyasıya yaşattı.

BURSA (İGFA) - 11 Ayın Sultanı Ramazan'da dayanışma ve paylaşma kültürünü güçlendiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede gerçekleştirdiği organizasyonlarla bereket sofralarını büyüttü.

Büyükşehir Belediyesi birimleri ve iştirakleri tarafından yürütülen çalışmalarla, Ramazan'ın bereketi ve sevinci tüm ilçelerde yaşandı. Ramazan ayı boyunca Fomara Katlı Otoparkı, Emirsultan Meydanı ve İnegöl İshakpaşa BURULAŞ Otoparkı ve Değirmenönü Mahallesi'ndeki sabit iftar noktalarında 145.000 vatandaşa hizmet verildi.

17 ilçedeki 28 farklı noktada düzenlenen iftarlarda ise yaklaşık 85.000 Bursalı aynı sofrada buluştu. İftara yetişemeyenleri de unutmayan Büyükşehir Belediyesi, 14 farklı noktada bir ay boyunca 125.000 kişiye iftariyelik paket ve 140.000 adet çorba ikram etti. Ayrıca 1060 mahallenin tamamında teravih namazı sonrası tatlı ikramında bulunan Büyükşehir Belediyesi, 10.000 adet seccade setini de vatandaşlara ulaştırdı. Ramazan Sosyal Desteği kapsamında ise 41.679 vatandaşa kişi başı 2.000 TL olmak üzere nakdi yardımda bulunuldu.

BURSA SINIRLARINI AŞAN DESTEK

Ramazan ayı boyunca ilçe belediyeleriyle de işbirliğini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin iftar hizmetlerine toplam 12.000 adet ekmek desteği sağladı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşayan depremzedelere de toplam 30 bin adet ekmek ulaştıran Büyükşehir Belediyesi, Hatay'ın Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'ndeki ihtiyaç sahiplerine de 850 adet erzak kolisi teslim etti.

Yapılan çalışmalarla Ramazan ayı boyunca 900 binden fazla insana dokunan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'ye örnek bir sosyal belediyecilik anlayışı sergiledi.