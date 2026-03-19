BUÜ İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle iftar sofrasında bir araya Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, 'Eğitim hayatınız boyunca bu şehrin bir parçasısınız. Tüm imkanlarımız sizin emrinizde' dedi.

BURSA (İGFA) - Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu Öğrenci Topluluğu ile Sinanpaşa Külliyesi'nin tarihi atmosferinde düzenlenen iftar yemeğinde buluştu.

Samimi bir ortamda gerçekleşen programa Okul Müdürü Prof. Dr. Nazmi İzli, Kent Konseyi Başkanı Hakan Erdoğan, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

İftar sonrası öğrencilere hitap eden Başkan Ercan Özel, üniversite öğrencilerine yönelik başlatılan yemek desteğinin bu yıl da sürdüğünü belirtti. Gurbette okumanın zorluklarına değinen Başkan Ercan Özel, 'Öğrenci yurtlarında kalan kardeşlerimize Ramazan ayı boyunca iftar yemeklerimizi ulaştırdık. Çok iyi biliyoruz ki gurbette okuyan bir öğrenci için en kıymetli şey, sıcak bir sofranın verdiği samimiyet ve aidiyet duygusudur. Bugün de bu duyguyu hep birlikte paylaşmak istedik' diye konuştu.

'SİZLER BU ŞEHRİN MİSAFİRİ DEĞİL, PARÇASISINIZ'

Öğrencilerle tek tek tanışan ve sohbet eden Başkan Özel, belediye olarak vizyonlarını şu sözlerle özetledi: 'Bizler sizleri bu şehirde geçici birer misafir olarak görmüyoruz. Eğitiminizi tamamlayana kadar her biriniz birer Yenişehirli'siniz. Bu anlayışla, burada geçirdiğiniz zamanı en verimli şekilde değerlendirmeniz için projeler üretiyoruz.'

Başkan Özel, konuşmasının devamında öğrencilerin kullanımına sunulan ve planlanmakta olan projeleri detaylandırarak; bünyesinde kütüphane, etüt salonları ve ücretsiz internet hizmeti barındıran MATAY Spor Tesisleri'nin tamamen gençlerin hizmetinde olduğunu, yeni açılan kapalı yüzme havuzunun hafta sonları uygun fiyatla kullanılabileceğini ve belediyeye ait spor salonlarının öğrenci organizasyonlarına ücretsiz tahsis edileceğini belirtti. Ayrıca, bahar aylarında düzenlenecek olan 'Gençlik Kampı' ile bisiklet turu etkinliklerinin müjdesini veren Başkan Özel, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nin kapılarının da gençlerin kendi projelerini ve sanatsal etkinliklerini üretmeleri için sonuna kadar açık olduğunu ifade etti.

ÖĞRENCİLERDEN BAŞKAN'A TEŞEKKÜR

BUÜ İbrahim Orhan Meslek Yüksek Okulu Öğrenci Topluluğu Başkanı Aleyna Bostan da Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, her zaman yanlarında olduklarını ve hiçbir taleplerini geri çevirmediklerinden dolayı teşekkürlerini sundu. Öğrenci topluluğu olarak yapılacak projelere de destek isteyen Aleyna Bostan, 'Yenişehir'de kendimizi birer misafir gibi değil, bu şehrin asıl sahiplerinden biri gibi hissetmemizi sağladığınız için çok teşekkür ederiz. Sadece fiziki imkanlarla değil, samimiyetinizle de her zaman yanımızda oldunuz. Bizler sadece tüketen değil, bu şehre değer katan gençler olmak istiyoruz. Akademik eğitimimizin yanına sosyal sorumluluk projelerini, kültür-sanat etkinliklerini ve doğa dostu faaliyetleri de eklemeyi hedefliyoruz. Bu yolda hazırladığımız yeni projelerde de sizin vizyonunuza ve desteğinize güveniyoruz' dedi.