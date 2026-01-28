Kocaeli'nin İzmit ilçesinde İZMEK Bağlama Kursu eğitmeni ve kursiyerleri, Alzheimer Yaşam Evi sakinlerine yönelik düzenledikleri müzik dinletisiyle unutulmaz bir gün yaşattı

KOCAELİ (İGFA) - İZMEK Bağlama Kursu Eğitmeni Ufuk Güzel ile kursiyerler Yeliz Şimşek, Saadet Erbek, Yıldız Güzel ve Zafer Akkol, Alzheimer Yaşam Evi'nden faydalanan vatandaşlar için özel bir müzik dinletisi gerçekleştirdi. Etkinlikte, başta halk ozanı Aşık Veysel olmak üzere birçok ünlü sanatçının eserleri bağlama eşliğinde seslendirildi.

Türkülere hep birlikte eşlik eden Alzheimer Yaşam Evi sakinleri, müzik dolu anlarla keyifli vakit geçirdi.

Duygusal ve neşeli anların yaşandığı program, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Program sonunda memnuniyetlerini dile getiren Alzheimer Yaşam Evi sakinleri, bu anlamlı etkinlikten dolayı İzmit Belediyesine teşekkürlerini iletti.