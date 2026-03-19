İnegöl Belediyesi, Ramazan Bayramı arifesinde mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlara ücretsiz 9 bin adet çiçek dağıtarak anlamlı bir uygulamayı bu yıl da sürdürdü.

BURSA (İGFA) - Her bayram öncesi gerçekleştirilen ücretsiz çiçek dağıtımı, bu bayramda da vatandaşların memnuniyetini kazandı. Dağıtılan çiçeklerle mezarlıklar, ziyaretçiler tarafından adeta birer çiçek bahçesine dönüştürülerek bayrama hazır hale getirildi.

9 BİN ÇİÇEK DAĞITIMI YAPILDI

İnegöl Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ile Defin Hizmetleri Müdürlüğü'nün ortak çalışması kapsamında; İstanbullu Hasan, Kavaklaraltı, Hastane, Orhaniye, Mahmudiye 1 ve 2 ile Hamzabeyli Sadık Ağa Kent Mezarlığı'nda toplam 9 bin çiçek dağıtıldı. Mezarlıkları ziyaret eden vatandaşlar, aldıkları çiçekleri yakınlarının kabirlerine dikerek alanları adeta birer çiçek bahçesine dönüştürdü.

Duygusal anların yaşandığı ziyaretlerde, mezarlıkların rengârenk görüntüsü bayram öncesi manevi atmosferi daha da güçlendirdi. İnegöl Belediyesi'nin bu anlamlı hizmeti, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.