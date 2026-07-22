Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 20 ilçenin tümünde sürdürdüğü yatırımlarına Manyas ile devam ediyor. Manyas ilçe merkezinde 30 yıllık içme suyu hatlarını yenileyip kalıcı bir dönüşüm sağlayan Büyükşehir Belediyesi, 2 bin 500 metrelik sıcak asfalt serimi ile yolları yeniliyor. Altyapı ve üst yapıda önemli bir dönüşüme imza atan Büyükşehir ile Manyas'ın çehresi değişiyor.

BALIKESİR (İGFA) - Halkçı belediyecilik anlayışıyla şehrin dört bir yanında önemli çalışmaları hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Manyas'ta güçlü bir altyapı için 30 yıllık içme suyu şebeke hatlarını yeniledi.

İlçe merkezinde Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleştirilen içme suyu şebeke hattı yenileme çalışmalarıyla birlikte sık sık arızalara neden olan yıllanmış borular modern altyapı sistemleriyle değiştirildi.

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla Manyas'ın Maltepe, Cumhuriyet, Cengizhan ve İnönü caddelerinde 2 bin 500 metrelik sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.

Manyas'ta yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, '20 ilçemizde olduğu gibi Manyas'ımızda da geleceğe miras bırakacağımız önemli yatırımları hayata geçiriyoruz. Altyapı ve üstyapı çalışmalarımızla ilçemizin çehresini değiştiriyoruz.' dedi.

AKIN: 'MEMLEKETİMİZE YAKIŞIR HİZMETLER İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ'

Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 'Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana Balıkesir'imizin 20 ilçesinde eşit hizmet anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu anlayışla Manyas ilçe merkezimizde zamanla yıpranan, deformasyona uğrayan yollarımızı yenilemek için kapsamlı bir çalışma başlattık. Bu çalışmaları hayata geçirirken aynı zamanda altyapıdaki boruları da komple değiştiriyoruz. Yepyeni bir altyapıyla, kanalizasyonuyla, kanallarıyla yenilenmiş ve üstü de sıfırdan yapılmış gerçekten Balıkesir'imize, memleketimize yakışır bir hizmet için gece gündüz çalışıyoruz. Dayanıklı ve modern üstyapı kaplamalarıyla Manyas'ımızın geleceğine yatırım yapıyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak Manyas'ta bozulan ve yıpranan yolların bakım ve onarımını kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu çalışmaların ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.' ifadelerini kullandı.

30 YILLIK İÇME SUYU HATLARI YENİLENDİ

BASKİ Genel Müdürlüğü, Manyas'ta uzun yıllardır yenilenmeyen içme suyu altyapısında önemli bir çalışmayı tamamladı. İlçe merkezinde Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleştirilen içme suyu şebeke hattı yenileme çalışmalarıyla birlikte bölgedeki altyapı güçlendirilirken, vatandaşların kesintisiz içme suyuna ulaşması sağlandı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın öncülüğünde kent genelinde başlatılan altyapı seferberliği kapsamında ekonomik ömrünü tamamlayan ve sık sık arızalara neden olan 30 yıllık içme suyu hatları BASKİ ekipleri tarafından yenilenerek modern altyapı sistemleriyle değiştirildi. Basınç düşüklükleri ve arızaların önüne geçilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kısa sürede tamamlanarak hatlar hizmete alındı. Böylece hem mevcut sorunlar ortadan kaldırıldı hem de Manyas'ın geleceğine hizmet edecek güçlü bir altyapı yatırımı gerçekleştirildi.

YIPRANAN YOLLAR YENİLENİYOR, ULAŞIM ALTYAPISI GÜÇLENDİRİLİYOR

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından ilçe merkezinde; Maltepe Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Cengizhan Caddesi, İnönü Caddesi ile birlikte çeşitli cadde ve sokaklarda toplam 2 bin 500 metrelik sıcak asfalt serimi gerçekleştiriliyor. Ana arterlerde üst yapı kaplamasını yenileyen Büyükşehir Belediyesi, ilçedeki ulaşım konforunu da en üst seviyeye taşıyor.