Her yurttaşa fırsat eşitliği sağlamak için Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde birbirinden kıymetli projeleri hayata geçiren Mersin Büyükşehir Belediyesi, çocukların eşit bir yaşama adım atmasında da öncü olmaya devam ediyor.

MERSİN (İGFA) - 'Doğumdan ölüme belediyecilik' anlayışıyla sosyal politikaları hayata geçiren ve Türkiye'ye örnek olan projeleri ile yurttaşların hayatına dokunan Büyükşehir, dezavantajlı ilçelerde ve mahallelerde yaşayan çocukları önceleyerek eğitimde, gıdaya erişimde ve sosyal yaşamda fırsat eşitliği sağlıyor.

AKADEMİK, SANATSAL, SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM BU MERKEZLERDE

Çocukların temel derslerinde başarı sağlayabilmesi için alanında uzman eğitimcilerin yer aldığı ve tamamen ücretsiz olan Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'ni hayata geçiren Büyükşehir; dezavantajlı ilçelerde ve mahallelerde yaşayan her çocuk yaşıtları gibi kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere eşit erişebilsin diye merkezler açıyor.

Güvenli, eğlenceli ve yaratıcı bir öğrenme ortamı sunan Çocuk Kampüsleri'ni de kent geneline yaymaya devam eden Büyükşehir, kampüsler bünyesinde yer alan atölyeler aracılığıyla çocukların hayal gücü, yetenekleri ve sosyal becerilerinin yanı sıra; akademik, sanatsal, sosyal, duygusal gelişimlerini de destekliyor.

Özellikle sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan mahallelerde Çocuk Gelişim Merkezleri açarak çalışan ailelere destek olan Büyükşehir, her çocuğun nitelikli ve güvenli bir ortamda yetişmesine ortam hazırlıyor.

Çocukların yarınını da önceleyen Büyükşehir; Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi ile yaşanılabilir bir gelecek bırakmak için iklim ve çevre temalarını küçük yaşta eğlenerek öğretiyor.

ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ DE YEMEĞİ DE BÜYÜKŞEHİR'DEN

Ekonomik krizin derinleştiği günlerde nitelikli eğitime ek olarak gıda mühendisleri tarafından denetlenerek en sağlıklı koşullarda hazırlanan temiz ve güvenli gıdayı da sağlayan Büyükşehir ekipleri, herkesin erişebileceği noktalara Mahalle Mutfakları kurarak, dezavantajlı mahallelere ulaşıp çocuklara lezzetli ve doyurucu yemekleri götürüyor.

Ayrıca kurslardan yararlanan çocukların ayaklarına kadar öğle yemeği götüren ekipler, sabahları ise '1 Ekmek, 1 Çorba' ile çocukların güne sıcak bir başlangıç yapmasını sağlıyor.