Denizli Büyükşehir Belediyesinin ihtiyaç sahibi, yeni doğum yapan annelere sağladığı sosyal yardım projesinin 10. dönemi başladı. Yeni dönemde 9 bin TL olarak belirlenen sosyal destek, anne ve bebeklerine nefes olacak.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun dar gelirli ailelerin bir nebze de olsa masraflarını karşılaması için söz verdiği 'Yeni Doğan Yardımı' 10. dönem destekleri başladı.

9 bin TL'lik zamlı destek, çiçeği burnunda annelere Horoz Kart ile teslim ediliyor. Denizli Büyükşehir Belediyesinin Temmuz 2024'te 4 bin TL olarak belirlediği doğum yardımı Ocak 2025'te 5 bin TL, Haziran 2025'te ise 7 bin TL'ye yükseltildi.

Her geçen gün ağırlaşan ekonomik şartlara sessiz kalmayan Başkan Çavuşoğlu'nun önergesiyle Ekim 2025'te yeni doğum yapan annelere sağlanan destek miktarı ilk verildiği günden bu yana yüzde 125 artırılarak 9 bin TL'ye çıkartıldı.

Bu kapsamda, 10. dönem müracaatlarının sonuçlandırılmasının ardından Horoz Kart'a yüklenen 9 bin TL'lik destek ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaya başlandı.



ANNE VE BEBEKLERİNE ÇOK ÖZEL PROJELER



Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının organize ettiği sosyal destek projeleri başarıyla sürdürülürken, yeni doğan müracaatlarına https://cbs.denizli.bel.tr/yenidogan/ ve https://denizli.bel.tr/basvurular adreslerinden ulaşılabileceği belirtildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, söz konusu desteğin yanında bebek çantası, bebek bezi, bebek maması ve aile taksi projeleriyle de anne ve bebeklerinin yanında yer alıyor. Yeni bebek sahibi olan ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan çok özel destekler büyük beğeni topluyor.