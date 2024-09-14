Kocaeli Büyükşehir, sosyal belediyecilik anlayışıyla eğitime destek vermeyi sürdürüyor. Gıda yardımına kayıtlı öğrenci ve başvuru yapan toplam 32 bin 300 öğrenciye destek sağlandı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, her alanda sosyal belediyecilik anlayışıyla hayatı kolaylaştıracak hizmetler üretiyor. Bu kapsamda her yıl olduğu gibi bu yılda yeni başlayan 2024-2025 Eğitim ve Öğretim döneminde ihtiyaç sahibi aile ve öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Verilen kırtasiye desteğine bu yıl okul giyim desteği de eklendi. Sosyal devlet anlayışının gerekliliklerini yerine getiren Büyükşehir, okulların açılmasıyla birlikte 41 kart desteği alan ailelerin eğitim gören çocuklarının kırtasiye ve okul giyim ihtiyaçlarını da karşılıyor. Bu yıl sosyal yardım alan ailelerden toplam da 32 bin 300 öğrenciye destek sağlandı.

KIRTASİYE DESTEĞİ

Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardımlaşma ve dayanışma anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine ayni, nakdi, gıda, süt kartı, giyim, eğitim, sağlık, evde bakım, afet ve diğer başlıklarda destek veriyor. İhtiyaç sahibi vatandaşların ve öğrencilerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, okulların açılmasıyla beraber kırtasiye desteğine bu yılda da devam etti. Destek sağlanan ailelerin 41 Kart Su ve 41 Kart Nakit kartına yatırılırken, toplamda 32 bin 300 öğrenciye yardım yapılmış oldu.

OKUL GİYİM DESTEĞİ

Maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine, ihtiyaçlarının karşılanmasına ve hayat standartlarının iyileştirilmesini amaçlayan hizmetleri vatandaşa sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla, kırtasiye desteğinin yanında okul giyim desteği de veriyor. Sosyal destek alan ailelerin, eğitime devam eden çocuklarına 41 Kart Giyim tanımlı kartlarına nakit olarak yatırıldı. Gıda ve giyim desteği alan ailelerden 32 bin 300 çocuğa otomatik olarak giyim kartlarına nakit olarak yatırıldı. Yapılan okul yardımı aileler için ve öğrenciler için can suyu oldu.

BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

İhtiyaç sahibi aileler, Büyükşehir Belediyesinin kırtasiye desteği sayesinde yeni başlayan okul döneminde rahat bir nefes aldı. Büyükşehir’in her zaman yanlarında olduğunu ifade eden vatandaşlar, sağlanan yardımlardan dolayı belediye yetkililerine memnuniyetlerini dile getirdi.